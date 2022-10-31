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Николай Цискаридзе шоке от того, что Большой театр хочет избавиться от него

Николай Цискаридзе шоке от того, что Большой театр хочет избавиться от него
Большой театр убирает все у поминания о звезде балета Николае Цискаридзе. В начале октября Николай Цискаридзе опубликовал свою первую книгу. Автобиография носит гордое название «Мой театр». Звезда российского балета рассказал о том, что подтолкнуло его к написанию мемуаров. 48-летний Цискаридзе поделился с журналистами передачи «Однажды…» на НТВ своим возмущением и обидами на руководство Большого театра, где проработал с 1992 по 2013 годы. Он неоднократно критиковал политику дирекции: от реставрации здания до подбора балерин. А позднее и вовсе оказался втянут в скандал. Премьера подозревали в нападении на худрука Сергея Филина, которого облили кислотой. Склоки и ругань с администрацией принесли горькие плоды. Народный артист начал замечать, что его имя стараются убрать и лишний раз не упоминать на афишах или в новостях театра. «Я понял, люди делают все, чтобы твоя фамилия даже на сайте не появлялась. Там, где ты был 21 год главным танцовщиком… Все эти правительственные спектакли, государственные премии связаны конкретно с твоим именем, не с каким-то другим… Я был сначала удивлен», — разочарованно говорит артист.
Однако на тот момент он не планировал выпускать автобиографию. «Я всегда отшучивался фразой Фаины Раневской: «Если я напишу мемуары, это будет книга жалоб без предложений», — улыбается звезда балета. Поворотным событием стал поход в книжный. Однажды Цискаридзе зашел в свой любимый магазин на улице Тверской и увидел на полке издание «Балеты большого театра на литературные произведения». В сборнике были перечислены различные постановки, кроме «Пиковой дамы», в которой Николай первым исполнил партию Германа в далеком 2001 году. «Там было все, что угодно. Все балеты, которые вообще были. Кроме одного — «Пиковая дама». Этой постановки не существовало. Я поинтересовался, почему? Я знал того человека, который давал фотографии. Мне сказали, мол, было приказано не упоминать. После этого решил — напишу», — поделился артист мотивами, повлиявшими на выход автобиографии.
# Шоу-бизнес Цискаридзе Николай
По материалам: z-aya

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