. Нюша показала дочь и 10-месячного сына в карнавальных костюмах для Хэллоуина

Певица Нюша решила отпраздновать Хэллоуин в Дубае и поделилась фото в костюмах для праздника. Нюша уже много лет выступает на сцене. В свое время она выпустила хиты «Чудо», «Цунами» и «Выше». Ей помогал отец Владимир Шурочкин, который ее продюсировал. Но теперь артистка редко дает концерты. С отцом контракт она не стала продлевать. Вместе с мужем Игорем Сивовым звезда растит детей: Серафиму-Симбу, которой скоро исполнится четыре года, и сына Саффрона. Уже больше восьми месяцев Нюша предпочитает жить на две страны. Большую часть времени она проводит в Дубае. Певица посещает вечеринки, занимается спортом, но также растит детей. Лицо сына она уже не скрывает. На этот раз артистка решила подготовиться к Хэллоуину. Накануне она засняла, как дочка примеряет наряды ведьмы и феи. Оказалось, что Симбе также приглянулось платье принцессы. А вот 10-месячного сына Нюша нарядила в костюм Бэтмена. Мальчик улыбался, а мама держала его руками.«Halloween. Для меня это всегда была креативная карнавальная ночь, когда можно дать волю своим фантазиям и перевоплотиться в какого-то волшебного персонажа. Но сейчас встал вопрос, как обьяснить малышке значение этого праздника? Версий достаточно много... Симба, как истинная девочка, выбрала сразу три костюма. Нужно определяться», – написала звезда.Поклонники восхитились кадрами. Многие осыпали комплиментами детей певицы. «Доча копия ваша, а сынуля копия папы», «Нюша шикарная, Серафима красотка, Саффроша краш», «Очень большой стал», — написали подписчики.