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Основатель сервиса Revolut отказался от российского паспорта

Основатель сервиса Revolut отказался от российского паспортаForbes: основатель сервиса Revolut Николай Сторонский отказался от российского паспорта

Миллиардер Николай Сторонский, основатель финтех-стартапа Revolut, отказался от российского паспорта и теперь является подданным Великобритании. Об этом со ссылкой на представителя компании пишет Forbes.

Он заявил, что бизнесмен перестал быть гражданином России некоторое время назад, причем еще до введения Украиной санкций против его отца — генерального директора «Газпром промгаз» Николая Сторонского-старшего, что произошло 19 октября.

Причину такого решения в компании не назвали, однако напомнили, что мнение Сторонского по поводу событий на Украине общеизвестны, ранее он неоднократно призывал к прекращению боевых действий.

Сторонский-младший родился в подмосковном Долгопрудном, но в 20 лет уехал из страны. Сервис Revolut он вместе с украинцем Владом Яценко основал в 2015 году.

В апреле 2022 года Сторонский-младший попросил Forbes не называть его российским миллиардером, хотя его все равно учитывали в рейтинге богатейших россиян. Тогда издание поместило его на первую строчку рейтинга граждан России, которые больше всего разбогатели за минувший год. Состояние основателя Revolut выросло с 1,2 до 7,1 миллиарда долларов.

По состоянию на конец октября он стал четвертым предпринимателем из числа бывших и действующих участников рейтинга Forbes, который отказался от российского паспорта с начала конфликта на Украине.

Ранее в октябре спикер Совфеда Валентина Матвиенко сравнила россиян, уехавших из страны и выражающих недовольство ее действиями, с крысами и предложила не возвращаться. Тем не менее она выразила надежду, что совесть у покинувших родину рано или поздно проснется.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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