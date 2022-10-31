. "Отражение" - первый мультфильм Disney с бодипозитивной героиней (2 фото + видео)

Вадим Карасев

Компания Disney известна своими принцессами. Все они были стройны, молоды, красивы, добры, благородны и отважны. Однако, впервые за свою 85-летнюю Disney решила внести изменения в эту формулу успеха. Вскоре выйдет короткометражный мультфильм, где главной героиней выступит бодипозитвиная девочка. Мультик называется "Отражение". Он расскажет о пухленькой балерине по имени Бьянка, которая "борется со своим собственным отражением, преодолевая сомнения и страх, направляя свою внутреннюю силу, грацию и мощь" - именно так сказано в синопсисе мультфильма.