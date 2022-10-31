. "Отражение" - первый мультфильм Disney с бодипозитивной героиней (2 фото + видео)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Отражение" - первый мультфильм Disney с бодипозитивной героиней (2 фото + видео)

мультфильм "отражение"Компания Disney известна своими принцессами. Все они были стройны, молоды, красивы, добры, благородны и отважны. Однако, впервые за свою 85-летнюю Disney решила внести изменения в эту формулу успеха. Вскоре выйдет короткометражный мультфильм, где главной героиней выступит бодипозитвиная девочка. Мультик называется "Отражение". Он расскажет о пухленькой балерине по имени Бьянка, которая "борется со своим собственным отражением, преодолевая сомнения и страх, направляя свою внутреннюю силу, грацию и мощь" - именно так сказано в синопсисе мультфильма.

мультфильм "отражение"
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

Маск анонсировал пересмотр процесса верификации в Twitter
Маск анонсировал пересмотр процесса верификации в Twitter
"Отражение" - первый мультфильм Disney с бодипозитивной героиней (2 фото + видео)
"Отражение" - первый мультфильм Disney с бодипозитивной
Российский военный заявил о странном поведении украинских диверсантов
Российский военный заявил о странном поведении украинских диверсантов
В Германии оспорили безукоризненность США
В Германии оспорили безукоризненность США
График работы «Сбербанка» и детских садов с 3 по 7 ноября 2022 года
График работы «Сбербанка» и детских садов с 3 по 7 ноября 2022 года
Лолита Милявская отправилась на концерт на электричке
Лолита Милявская отправилась на концерт на электричке
Евгению Крюкову назвали «бабкой с морщинами»
Евгению Крюкову назвали «бабкой с морщинами»
Нюша показала дочь и 10-месячного сына в карнавальных костюмах для Хэллоуина
Нюша показала дочь и 10-месячного сына в карнавальных костюмах для
Татьяна Навка показала младшую сестру - именинницу
Татьяна Навка показала младшую сестру - именинницу
Лена Ленина попала в ужасную аварию
Лена Ленина попала в ужасную аварию
Назван эффективный и быстрый способ накопить деньги
Назван эффективный и быстрый способ накопить деньги
В Мончегорске Мурманской области открыли стелу "Город трудовой доблести"
В Мончегорске Мурманской области открыли стелу "Город трудовой

Топ на сегодня

Посольство РФ призвало россиян не ехать в Сомали после взрывов
Посольство РФ призвало россиян не ехать в Сомали после взрывов
В Финляндии допустили «смерти от холода» без электроэнергии из России
В Финляндии допустили «смерти от холода» без электроэнергии из России
День автомобилиста 2022: история, поздравления и открытки
День автомобилиста 2022: история, поздравления и открытки
Министр финансов предложил добывать в Германии сланцевый газ
Министр финансов предложил добывать в Германии сланцевый газ
В России назвали условие блокировки YouTube
В России назвали условие блокировки YouTube

Еще по теме

Disney может снять мультик про ЛГБТ-принцессу
«Король Лев» получит ремейк от Disney
Disney показал первый тизер "Холодного сердца 2"
СМИ узнали, Disney выпустит мультфильм о происхождении снеговика Олафа