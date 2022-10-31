. Пассажирский автобус опрокинулся в Челябинской области

Вадим Карасев

Пассажирский автобус съехал в кювет в Челябинской области, 13 человек пострадали

В Челябинской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Уточняется, что инцидент произошел около 06:00 (04:00 по московскому времени) на территории Кунашакского района. «Водитель транспортного средства, по предварительным данным, в условиях снегопада допустил опрокидывание транспортного средства в правый кювет», — говорится в сообщении. В результате происшествия пострадали 13 человек. Все они были госпитализированы.

По данным РЕН ТВ, всего в автобусе находилось 22 человека.

