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Пассажирский автобус опрокинулся в Челябинской области

Пассажирский автобус опрокинулся в Челябинской областиПассажирский автобус съехал в кювет в Челябинской области, 13 человек пострадали

В Челябинской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Уточняется, что инцидент произошел около 06:00 (04:00 по московскому времени) на территории Кунашакского района. «Водитель транспортного средства, по предварительным данным, в условиях снегопада допустил опрокидывание транспортного средства в правый кювет», — говорится в сообщении. В результате происшествия пострадали 13 человек. Все они были госпитализированы.

По данным РЕН ТВ, всего в автобусе находилось 22 человека.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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