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Песков заявил о намерении России продолжать отстаивать свои интересы

Песков заявил о намерении России продолжать отстаивать свои интересыДмитрий Песков: Россия не может быть чьим-то вассалом и продолжит отстаивать свои интересы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть чьим-то вассалом и продолжит отстаивать свои интересы. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

«Мы можем в чем-то не преуспевать, у нас что-то может не получаться, но быть чьим-то вассалом мы не можем. Это невозможно», — подчеркнул он. По словам представителя Кремля, именно этот факт является залогом того, Россия будет отстаивать свои интересы.

Песков отметил, что влияние тех, кто «рулил миром до сих пор», на Европу, Японию, Австралию и другие государства сохраняется. Вместе с тем, он выразил мнение, что эту силу «начали терять». Представитель Кремля добавил, что в последующие 10 лет навстречу им «будет двигаться другая половина мирового ВВП, которая эту силу будет приобретать».

Посольство РФ призвало США не сомневаться в решимости Москвы защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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