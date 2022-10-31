. Певец Витас потерял уважение звезд из-за своего дебоша

Коллеги певца Витаса высказались о его поступке. Солист группы «На-на» осудил поступок коллеги, который распылил слезоточивый газ во время потасовки в караоке-клубе. Против Витаса возбудили уголовное дело из-за потасовки в караоке-клубе. У певца произошел конфликт с чиновником Минтруда. Артист утверждает, что он заступался за супругу, которую госслужащий просил спеть песню. В результате исполнитель хита «Опера №2» распылил сотруднику министерства содержимое газового баллончика. Он объяснил, что попросту опасался нападения со стороны оппонента. Коллеги по сцене не одобрили поведение Витаса. Так, солист группы «На-На» считает, что можно было иначе разрешить конфликт и выйти из ситуации достойно. «Никакого уважения и восторга не вызывает. Баллончик — это средство защиты, а не нападения. И как-то он не по-мужски себя повел», — заявил Владимир Политов.Пострадавший, на которого напал музыкант, обратился в медпункт. Врачи диагностированы химический ожог роговицы и конъюнктивит глаз. Витасу инкриминируется статья «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет. «В определенный момент этот мужчина попросил девушек из моей компании спеть песню, которую заказал. Получив отказ, он сказал: «Я же оплатил заведение, спойте песню, которую я хочу». Я вступил с ним в диалог, чтобы урегулировать ситуацию. Этот же мужчина стал негативно и пренебрежительно отзываться о моей прическе. Я попытался донести до него, что мы уже урегулировали конфликт. Но ссора стала разрастаться. Он стал звать на улицу разобраться по-мужски. Оценив наши габариты, я отказался», — рассказал о скандале Витас. Как бы не оправдывался звезда, представители российского шоу-бизнеса осудили инцидент с вокалистом. «Это поведение не взрослого мужчины, а какого-то пацана, который самоутверждается. И это вызывает легкое недоумение. Это глупейшая история — в месте отдыха устроить скандал», — негодует артистка Елена Проклова в студии шоу «Звезды сошлись» на НТВ.