. Подборка фейлов из рубрики "ожидание и реальность" (15 фото)

Вадим Карасев

Да, это печально, но жизнь полна разочарований. И их стало еще больше с появлением интернета, где можно заказать любой товар или услугу. Как правило, на картинке и в описание все выглядит безупречно. Но, увы, все это не гарантирует качества. Бедняги с просторов Сети решили поделиться своими фейлами, которые можно отнести к рубрике "ожидание и реальность".Праздничный тортВряд ли на таком можно выспатьсяДжинсы или ластыНу почтиИзящный маникюрНовогоднее разочарованиеПрекрасный топКогда у мастера своё видениеПиньятаТорт мечтыКогда хочешь быть зайкой, но…Вечернее платьеКогда хочешь маленькую аккуратную татуировкуМакияжПолучается, данный макияж обошёлся девушке примерно в 2100 рублей. Сойдёт разве что для Хэллоуина.Ну, тут даже непонятно, какой вариант круче