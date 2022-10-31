. Подборка фейлов из рубрики "ожидание и реальность" (15 фото)
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Подборка фейлов из рубрики "ожидание и реальность" (15 фото)

Праздничный тортДа, это печально, но жизнь полна разочарований. И их стало еще больше с появлением интернета, где можно заказать любой товар или услугу. Как правило, на картинке и в описание все выглядит безупречно. Но, увы, все это не гарантирует качества. Бедняги с просторов Сети решили поделиться своими фейлами, которые можно отнести к рубрике "ожидание и реальность".

Праздничный торт


Вряд ли на таком можно выспаться

Вряд ли на таком можно выспаться
Джинсы или ласты

Джинсы или ласты
Ну почти

Ну почти
Изящный маникюр

Изящный маникюр
Новогоднее разочарование

Новогоднее разочарование
Прекрасный топ

Прекрасный топ
Когда у мастера своё видение

Когда у мастера своё видение
Пиньята

Пиньята
Торт мечты

Торт мечты
Когда хочешь быть зайкой, но…

Когда хочешь быть зайкой, но…
Вечернее платье

Вечернее платье
Когда хочешь маленькую аккуратную татуировку

Когда хочешь маленькую аккуратную татуировку
Макияж

Макияж
Получается, данный макияж обошёлся девушке примерно в 2100 рублей. Сойдёт разве что для Хэллоуина.

Ну, тут даже непонятно, какой вариант круче

Ну, тут даже непонятно, какой вариант круче
# Главные новости
По материалам: триникси

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Подборка фейлов из рубрики "ожидание и реальность" (15 фото)
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