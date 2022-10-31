Подборка фейлов из рубрики "ожидание и реальность" (15 фото)
Сегодня, 12:40 Вадим Карасев
Да, это печально, но жизнь полна разочарований. И их стало еще больше с появлением интернета, где можно заказать любой товар или услугу. Как правило, на картинке и в описание все выглядит безупречно. Но, увы, все это не гарантирует качества. Бедняги с просторов Сети решили поделиться своими фейлами, которые можно отнести к рубрике "ожидание и реальность".
Праздничный торт
Вряд ли на таком можно выспаться
Джинсы или ласты
Ну почти
Изящный маникюр
Новогоднее разочарование
Прекрасный топ
Когда у мастера своё видение
Пиньята
Торт мечты
Когда хочешь быть зайкой, но…
Вечернее платье
Когда хочешь маленькую аккуратную татуировку
Макияж
Получается, данный макияж обошёлся девушке примерно в 2100 рублей. Сойдёт разве что для Хэллоуина.
Ну, тут даже непонятно, какой вариант круче
Праздничный торт
Вряд ли на таком можно выспаться
Джинсы или ласты
Ну почти
Изящный маникюр
Новогоднее разочарование
Прекрасный топ
Когда у мастера своё видение
Пиньята
Торт мечты
Когда хочешь быть зайкой, но…
Вечернее платье
Когда хочешь маленькую аккуратную татуировку
Макияж
Получается, данный макияж обошёлся девушке примерно в 2100 рублей. Сойдёт разве что для Хэллоуина.
Ну, тут даже непонятно, какой вариант круче
По материалам: триникси