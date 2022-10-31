. Погребняк осудила Ксению Собчак за ее побег
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Погребняк осудила Ксению Собчак за ее побег

Погребняк осудила Ксению Собчак за ее побег
О побеге ведущей и журналистки Ксении Собчак только ленивый не высказался. Продюсер и модель Мария Погребняк не понимает, чего испугалась Ксения Собчак, экстренно уехавшая за границу. Скандал, связанный со сбежавшей за границу на фоне возбуждения уголовного дела Ксенией Собчак, не утихает уже который день. На этот раз по поводу демарша светской львицы высказалась жена футболиста Павла Погребняка, продюсер, модель и общественная деятельница Мария Погребняк.
Высказаться ее заставил пост Ксении Собчак, в котором знаменитость возмутилась травлей, якобы организованной против нее из-за политических взглядов. Мария Погребняк дала понять, что в корне не согласна с такой постановкой вопроса. «СМИ пишут, что она не находится в статусе подозреваемой, но почему она уехала, если не причастна? Надо было остаться и помогать своим сотрудникам, а может и не надо помогать, если за ее спиной творили беззаконие. Дело достаточно серьезное и грязное - рэкет, и нет никакой политики, ни за инакомыслие сейчас журналистку осуждают, а за уголовщину», - высказалась о Собчак Погребняк. Напомним, сотрудники Ксении Собчак стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Они арестованы, самой Собчак удалось сбежать за границу.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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