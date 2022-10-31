. Представитель Филиппа Киркорова высказался о скандале с журналисткой
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Представитель Филиппа Киркорова высказался о скандале с журналисткой

Представитель Филиппа Киркорова высказался о скандале с журналисткой
Певец Филипп Киркоров оказался в центре скандала. Артист оказался под огнем критики из-за видео, которое сегодня разлетелось по Сети. Речь идет о кадрах, снятых за кулисами концерта по случаю юбилея концертного зала «Октябрьский». Король поп-сцены резко прервал общение с журналистами после стычки с одним из репортеров. Артисту не понравился вопрос, который ему задали, после чего он внезапно ушел в гримерку. Перед этим он успел послать интервьюера на четыре буквы.
Представитель Киркорова Екатерина Успенская считает, что певцу не за что извиняться перед журналисткой. Якобы артист связывался с той самой женщиной и она не имеет к нему никаких претензий. Мол, сказанное было вырвано из контекста. По версии помощницы, Киркоров просто поддержал шутливый разговор с представителями СМИ. «Шутливый вопрос — шутливый ответ. Каков вопрос, таков и ответ», — цитирует менеджера Киркорова «Пятый канал». Напомним, что Киркоров уже имеет опыт публичных скандалов с журналистами. Чего только стоят его разборки с «розовой кофточкой» Ириной Ароян, которую он пытался прогнать с пресс-конференции в 2004 году. Через шесть лет после этого певец напал на сотрудницу Первого канала.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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