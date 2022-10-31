. Продолжающая превращение в Халка дочь Марии Шукшиной показала тело в нижнем белье
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Продолжающая превращение в Халка дочь Марии Шукшиной показала тело в нижнем белье

Продолжающая превращение в Халка дочь Марии Шукшиной показала тело в нижнем белье

33-летняя дочь Марии Шукшиной Анна решила не идти по стопам матери и бабушки. Девушка окончила продюсерский факультет, однако по специальности не работала, зато добилась больших успехов в спорте.

Анна занимается бодибилдингом и любит выставлять напоказ, как меняется ее тело от тренировок в зале. На последнем видео она продемонстрировала накаченные бедра, пикантно подписав его "кто твоя милая, папочка?"


Ее мама и бабушка, Лидия Федосеева-Шукшина, увлечение девушки не разделяют, но сама Анна гордится проделанной работой и не собирается бросать бодибилдинг. "Каждая тренировка — это шаг вперед, каждая пропущенная тренировка — два шага назад", — говорила она.

Впрочем, поклонников у такой необычной женской фигуры тоже немало. "Какая сексуальная", "Анна, ты космос", "Какая красота, какая сила", "Похорошела", — оставляют ей восторженные комментарии подписчики.


Лидию Федосееву-Шукшину решили отправить в дом престарелых

Тем временем у старшей в семье Шукшиных дела идут хуже. Недавно ей исполнилось 84 года, и снова начались разговоры об ее отправке в дом престарелых. Она там уже бывала, но из-за возмущений общественности все-таки вернулась в родную квартиру.

Теперь Бари Алибасов и его сын приглашают ее в свой дом старчества и обещают выделить ей там VIP-место. "Мы открыли с папой в Калининграде дом для престарелых. Если вдруг Лидию Николаевну захотят в какой-то дом престарелых послать, то лучше уж пусть он будет наш", — заявил Алибасов-младший.

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По материалам: uposters.ru

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