. Путин оценил встречу с Алиевым и Пашиняном

Вадим Карасев

Путин назвал встречу с главой Азербайджана Алиевым и премьером Армении Пашиняном полезной

Президент России Владимир Путин оценил встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Политик посчитал встречу полезной. По словам российского лидера, во время саммита была создана атмосфера для будущих договоренностей.

Ранее Путин заявил, что конфликт Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха нужно завершить. «Этот конфликт длится уже десятилетия, поэтому надо его все-таки когда-то завершать», — заявил глава государства. По словам российского лидера, он видит, что у Пашиняна «есть политическая воля к этому».

