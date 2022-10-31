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Путин оценил встречу с Алиевым и Пашиняном

Путин оценил встречу с Алиевым и ПашиняномПутин назвал встречу с главой Азербайджана Алиевым и премьером Армении Пашиняном полезной

Президент России Владимир Путин оценил встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Политик посчитал встречу полезной. По словам российского лидера, во время саммита была создана атмосфера для будущих договоренностей.

Ранее Путин заявил, что конфликт Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха нужно завершить. «Этот конфликт длится уже десятилетия, поэтому надо его все-таки когда-то завершать», — заявил глава государства. По словам российского лидера, он видит, что у Пашиняна «есть политическая воля к этому».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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