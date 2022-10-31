. Путин заявил о согласовании совместного заявления по Карабаху с Арменией и Азербайджаном

Совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе согласовано между Москвой, Ереваном и Баку. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевом в Сочи.

При этом глава российского государства отметил, что сторонам не удалось достигнуть договоренностей по всем обсуждаемым вопросам.

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