Путин заявил о согласовании совместного заявления по Карабаху с Арменией и Азербайджаном
Сегодня, 21:15
Совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе согласовано между Москвой, Ереваном и Баку. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевом в Сочи.
При этом глава российского государства отметил, что сторонам не удалось достигнуть договоренностей по всем обсуждаемым вопросам.
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По материалам: pnp.ru