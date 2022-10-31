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Раскрыта жуткая тайна Ксении Собчак

Раскрыта жуткая тайна Ксении Собчак
Ведущая и журналистка Ксения Собчак может оказаться не тем, кто она есть.     О Ксении Собчак то и дело говорят в негативном ключе в свете последних событий. Многие знакомые телезвезды припоминают ей проступки, а Яна Поплавская, напротив, рассказала о другой ее стороне. Поплавская, в отличие от коллег, заступилась за Собчак. Актриса поделилась случаем, который поразил ее. «В 2007 году я обратилась к Ксении по поводу детей из отделения трансплантологии РДКБ. Они мечтали в новогодние каникулы встретиться со звездами — кто с Димой Биланом, кто еще с кем-то из «селебрити». Тяжелобольная девочка Авиталь очень просила о встрече с Ксюшей Собчак, Директор Билана сразу отказал, другие звезды не смогли или болели. Согласилась приехать только Собчак. Я очень просила, боясь, что Авиталь не дождется трансплантации», — вспоминает она в личном Telegram-канале. «Зима, 20-градусный мороз. И почему-то машину Собчак отказались пускать на территорию. То ли забыли выписать пропуск, то ли была ошибка в номере… К моему удивлению, Ксения не стала скандалить, даже не «прошипела» матерного слова в адрес охраны, она вышла из машины и пошла по январскому морозу, сквозь снег, в джинсах и майке с полными пакетами подарков. А идти до корпуса — это пройти всю огромную территорию больницы», — продолжила Яна.
Артистка отметила самоотверженность блондинки. «Не попросив горячего чая, она сразу направилась к Авиталь и другим детям. Они были счастливы! А персонал больницы не мог поверить своим глазам. Потом еще водитель Ксении донес остальную груду подарков. Обратите внимание, не было ни телекамер, никаких журналистов. Все было не на публику, а только для детей и их мам», — добавила Яна. Актриса потом связывалась с журналистской. «А после этой встречи Собчак взяла Авиталь под свою опеку. Кстати, девочке сделали пересадку почки и она выжила, сейчас она живет в Петербурге. Это был человеческий поступок, который я запомнила на всю жизнь. А я потом звонила Ксении, благодарила. А она ответила: «Вы что, Яна, это же дети!» — передала она. Поплавская удивлена, как все перевернулось в последнее время, но тот поступок она помнит до сих пор. «Именно поэтому все эти годы, помня это хорошее, я никогда ничего не говорила про Собчак, в какие бы ситуации она ни вляпывалась. Что же могло произойти с Ксенией Собчак? Почему даже мой сын, зная эту историю, и однажды поработав с ней на съемках, спросил меня: «Ты уверена, что тебе это не приснилось?». Каждый из нас стоит перед выбором, по какому пути идти! Черное или белое! Но я помню ту девушку, идущую в майке и джинсах через снег и январский мороз с полными пакетами в руках к детям, которые ее ждут…» — завершила звезда.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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