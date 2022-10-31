. Рецепты и полезные советы по приготовлению пышных яблочных оладий

На завтрак можно приготовить пышные оладьи из яблок. Это не только сытно, но и очень вкусно. Это не займет много времени, особенно, если хозяйка знает, как приготовить пышные яблочные оладьи.

Как приготовить пышные яблочные оладьи: быстрые рецепты сытного завтрака

Оладьи считаются универсальным блюдом, которое можно приготовить на воде, кефире или молоке. Каждый отталкивается от своих вкусовых предпочтений.

Рецепт яблочных оладий на молоке

Для приготовления вкусного сладкого завтрака вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

молоко — 200 мл.;

яблоко — 1-2 шт. (в зависимости от размера);

разрыхлитель — 1 ч.л.;

мука — 200 грамм;

сахар по вкусу;

щепотка соли;

подсолнечное масло.





Берем глубокую миску, разбиваем в нее яйца, добавляем молоко, сахар и соль. Также сразу можно добавить разрыхлитель и муку. Все это хорошенько перемешиваем, чтобы не оставались комочки.

Моем яблоки, после чего очищаем их. Нарезаем фрукты на мелкие кусочки (их также можно натереть на терке) и добавляем в тесто. Наливаем в сковороду подсолнечное масло и жарим оладьи до золотистой корочки.

Рецепт яблочных оладий на воде

мука — 250 грамм;

яблоко — 1-2 шт.;

вода — 250 мл.;

щепотка соли;

сахар по вкусу;

дрожжи — 1 ч.л.;

подсолнечное масло.





Для приготовления пышных оладий не обязательно использовать молоко или кефир, вода тоже подойдет. Берем миску, наливаем в нее теплую воду, смешиваем ее с сахаром. Далее добавляем 2 ст.л. муки и дрожжи. Пока опара будет подходить в теплом месте, необходимо нарезать очищенные яблоки.

Снова берем опару, добавляем в нее нарезанные яблоки и оставшуюся муку. Важно, чтобы тесто было густым. Сразу после этого оладьи можно жарить.

Рецепт яблочных оладий на кефире

яблоко — 3 шт.;

яйцо — 2 шт.;

мука — 160 грамм;

кефир 2,5% — 250 мл.

сахар по вкусу;

щепотка соли;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

подсолнечное масло.

В миску насыпаем муку, соль, сахар и разрыхлитель. Далее разбиваем яйца и вливаем кефир. Аккуратно всю массу перемешиваем, чтобы не было комочков. Очищенные яблоки натираем на терке или нарезаем кубиками, после чего добавляем их в тесто. Жарить оладьи необходимо на подсолнечном масле по 1 минуте с каждой стороны.

Полезные советы по приготовлению оладий с яблоками

Для представительниц прекрасного пола, которые считают калории, оладьи не будут вредными, если их запечь. Для этого можно выбрать любой рецепт, указанный выше, только вместо сковороды надо использовать противень и духовку. Желательно подсолнечное масло (1 ст.л.) добавить в само тесто.





Выпекать оладьи надо при 180 градусах. Процесс не займет много времени. В случае, если вы жарили оладьи и они получились жирными, то их лучше всего выложить на салфетку, чтобы жир впитался в нее.

Чтобы получить ровные оладьи, необходимо набирать всего одну ложку теста без горки и аккуратно наливать на сковороду. Следите, чтобы края не соприкасались.