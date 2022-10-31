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Российский школьник впал в кому на детской площадке

Российский школьник впал в кому на детской площадке47news: школьник из Выборга впал в кому на детской площадке

Пятиклассника без сознания обнаружили на детской площадке в Выборге. 12-летний школьник впал в кому, его госпитализировали, сообщает 47news.

Ребенка нашли на площадке возле дома на Приморском шоссе в половине шестого вечера 30 октября. От пятиклассника пахло алкоголем, позже врачи выявили у мальчика закрытую черепно-мозговую травму. Школьника поместили в реанимацию.

По данным издания, пятиклассник живет с мамой, которая работает таксистом, и ее безработным сожителем. Ранее семья не состояла на учете в полиции.

Ранее сообщалось, что десятилетний ребенок из Оренбурга выпил неизвестную жидкость и попал в реанимацию. По сообщению врачей, мальчик рассказал, что был в компании друзей, и те предложили ему выпить «какую-то жидкость». Отказываться он не стал.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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