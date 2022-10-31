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Российский военный заявил о странном поведении украинских диверсантов

Российский военный заявил о странном поведении украинских диверсантовРИА Новости: российский военный заявил о похожих на зомби диверсантах ВС Украины

Украинские диверсанты из-за препаратов не чувствуют огнестрельные ранения. Об этом РИА Новости заявил российский военнослужащий с позывным Крым.

Он объяснил, что во время боя диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) повела себя странно, когда по ним открыли огонь. «Мы попадаем в них, а они двигаются, как зомби какие-то», — рассказал он, добавив, что «раненые шли дальше и улыбались».

19 октября старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ старший сержант Виталий Катранич рассказал об употреблении на фронте алкоголя и наркотиков. По его словам, военные «больше выпивали», а запрещенные вещества принимали, когда выходили на диверсионные задания. Разведчик уточнил, что речь идет об амфетамине, снимающем потребность в отдыхе на двое-трое суток.

Ранее бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко заявил, что солдаты ВСУ расстреливали собственных сослуживцев под воздействием алкоголя и наркотиков.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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