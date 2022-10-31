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"Считала 90% индустрии говном, а себя королевой": Тимати ответил пожаловавшейся на травлю Собчак

"Считала 90% индустрии говном, а себя королевой": Тимати ответил пожаловавшейся на травлю Собчак

В Сети продолжают обсуждать новость о неожиданном побеге 40-летней Ксении Собчак из России. Давний знакомый звезды Тимати также не остался в стороне. Скандальный рэпер обрушился на супругу Константина Богомолова в соцсетях.

Накануне Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" эмоциональный пост, в котором пожаловалась на травлю коллег.


Когда я все же открываю ленту, то молча и мрачно охреневаю. У меня только один вопрос ко всем уважаемым и рукопожатным, кто с таким наслаждением сейчас участвует в травле меня и моей команды: а чем вы, господа, отличаетесь от тех, кого ненавидите? Может быть, ничем? <...> Господи, как же вы все ненавидите меня просто за то, что я ни в чьей тусовке. Как же вам нравится рвать меня на части. И как же я вас презираю за то, какие вы мелкие и мелочные. Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер.
40-летняя Ксения Собчак сбежала из России

На слова Ксении Собчак вскоре отреагировал рэпер Тимати, с которым она близко знакома еще с нулевых годов.

А может, пора задуматься перед тем, как искренне удивляться травле и такому шквалу ликования индустрии о том, почему так происходит? Ведь дело не в принадлежности к тусовкам — гораздо проще. Может, если бы ты не считала 90% индустрии говном, а себя королевной на всем этом сером фоне, то и люди в целом отнеслись бы к тебе с сочувствием и пониманием. Не знаю. Подумай, может, найдешь рациональное зерно. Но, скорее всего, я зря распинаюсь.

Сама Ксения Собчак пока никак не отреагировала на тираду рэпера. В настоящее время звезда находится в Литве.


Волочкова сравнила сбежавшую Собчак с крысой

О внезапном побеге 40-летней Ксении Собчак из России высказалась также Анастасия Волочкова, которая в свое время тоже дружила со светской львицей.

Если бы она была не виновата, то она, наверное, не сбежала, как крыса, из страны. Я считаю, что такое бегство из России - показатель того, что действительно за ней что-то там есть. Я просто помню ситуацию, что ей много сходило с рук из-за ее связей и возможности с кем-то договариваться.

* внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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По материалам: uposters.ru

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