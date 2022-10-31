. Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound
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Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound

Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound


Windbound — игра, которая попала в октябрьскую подборку бесплатных проектов по программе Games With Gold. Сегодня, 31 октября, последний день, когда ее можно забрать. Если вы подписаны на Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate — игра доступна бесплатно для вашего аккаунта в Microsoft Store, ее можно забрать из цифрового магазина.

Windbound

Вы оказались на необитаемом острове после кораблекрушения. Исследуйте мир, адаптируйтесь, путешествуйте по суше и опасным морям, и попробуйте остаться в живых.
Перейти в Microsoft Store

По геймплею Windbound — это сочетание приключения и RPG с элементами выживания. События в игре разворачиваются на таинственном острове. Ниже можно посмотреть геймплей Windbound.


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Напомним, что сейчас по Games With Gold также доступна бесплатно игра Bomber Crew Deluxe Edition.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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