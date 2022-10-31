. Секреты счастливой любви для рожденных в год Лошади
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Секреты счастливой любви для рожденных в год Лошади

Секреты счастливой любви для рожденных в год Лошади

Счастье в любви — это то, к чему стремится большинство людей. Рожденные в год Лошади являются одними из самых успешных людей в этой сфере жизни, но даже им полезно будет ознакомиться с важными амурными секретами.


Лошади хорошо умеют справляться с одиночеством, но они не могут жить в уединении слишком долго, ведь их потенциал максимально сильно раскрывается только в отношениях. Это люди, которым нужна любовь и яркие эмоции.

Не нужно говорить «я тебя люблю» каждый день

Эти люди очень любят комплименты и приятные слова, а также любят говорить их в ответ. Порой они делают это слишком часто, из-за чего их нередко настигают проблемы. Когда человек слышит постоянно подобные слова, он начинает привыкать к этому, потому они становятся для него уже не такими приятными. Лошади не знают меры в подобных вещах, хотя им стоило бы это исправить.

Не нужно приносить домой негатив

Лошадям необходимо, чтобы кто-то выслушивал их жалобы на коллег, начальство, проблемы. Очень важно не приносить домой отрицательные эмоции и кормить ими домочадцев или вторую половинку. Можно просто сказать, что день был ужасным, а также попросить любимого человека оказать эмоциональную поддержку.


Стоит чаще пробовать что-то новое

Рожденные в год Лошади часто ходят в одни и те же места, занимаются одними и теми же совместными проектами и делами с любимым человеком. Это может надоесть их второй половинке, но она об этом не скажет, чтобы не травмировать психику Лошади. Именно поэтому важно самим привносить что-то новое в совместный досуг.

Желательно находить время для себя

Лошади — люди, которые практически всегда думают о близком человеке и его комфорте, забывая при этом про себя. Чтобы любовь процветала и развивалась, нужно развиваться нам самим. Именно по этой причине эксперты настоятельно советуют рожденным в год Лошади как можно чаще заниматься приятными делами. Это позволит им укрепить отношения. Жертвовать собой и забрасывать собственное развитие — лучший способ остаться в одиночестве.

Нельзя избегать проблем

Да, конфликты мало кому нравятся, особенно Лошадям. Эти люди ненавидят ругань, ссоры и разговоры на повышенных тонах. Даже если им хочется поговорить о чем-то важном и не особо приятном, они всеми силами стараются этого избегать. Данный подход в отношениях оправдан только в том случае, если в данный момент в любви царит хаос и недопонимание. Если же все в порядке, то замалчивать проблемы точно не стоит. Если что-то не устраивает, нужно это обсудить.


Важно давать возможность любимому человека проявлять активность

Рожденные в год Лошади нередко берут на себя всё, что только могут. Необходимо давать второй половинке свободу и возможность делать что-то важное для отношений. Астрологи советуют помнить, что любимый человек — не маленький мальчик или девочка, а взрослый человек, которому тоже хочется участвовать в процессе создания идеальной любви. Пускай партнер тоже отдает себя полностью. Это будет отличным способом для самореализации и возможности почувствовать свою значимость.

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По материалам: dailyhoro.ru

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