. Сергей Лазарев устроил вечеринку сразу для двух своих именинников

Певец Сергей Лазарев сегодня отмечает юбилей мамы и день рождения сына Никиты. Сергей Лазарев уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Он дважды ездил на «Евровидение», получил престижные награды. Певец теперь также часто ведет телевизионные шоу и становится членом жюри. При этом он всегда уделяет время своей семье. Артист растит сына Никиту и дочку Анну. Малышей ему родила суррогатная мать. Не так давно Лазарев создал новое шоу. У него прошел оглушительный концерт в столице. Дети пришли поддержать его, а также подруга Ани Лорак. А вот 31 октября в семье артиста состоялось сразу два праздника. Лазарев поспешил поздравить маму Валентину Викторовну с юбилеем. Ей исполнилось 65 лет. Певец позировал с ней на вечеринке.«Мамуленька! Любимая!! С днем рождения! Спасибо тебе за все! Будь здорова и счастлива! Улыбайся, смейся, наслаждайся жизнью! Пусть у тебя все будет хорошо!! Я тебя люблю!» — написал он. А сама именинница поздравила внука с днем рождения. Никите исполнилось восемь лет. В его честь артист устроил праздник.«Дети — это счастье. Дети — это радость. Дети — в жизни свежий ветерок. Их не заработать, это не награда. Их по благодати взрослым дарит Бог! А мне по благодати бог подарил внука! Умного, воспитанного, интеллигентного! Это счастье!Никитушка, любимый, с днем рождения! Желаю тебе, дорогой, на долгие годы оставаться таким же честным, глубоким. Помни, мы всегда рядом, мы наблюдаем за твоими успехами, иногда и ошибками. Главное — всегда быть честным человеком. Мы тебя любим и гордимся тобой! С днем рождения!» — написала Валентина Викторовна.