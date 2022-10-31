. Сергей Лазарев устроил вечеринку сразу для двух своих именинников
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сергей Лазарев устроил вечеринку сразу для двух своих именинников

Сергей Лазарев устроил вечеринку сразу для двух своих именинников
Певец Сергей Лазарев сегодня отмечает юбилей мамы и день рождения сына Никиты. Сергей Лазарев уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Он дважды ездил на «Евровидение», получил престижные награды. Певец теперь также часто ведет телевизионные шоу и становится членом жюри. При этом он всегда уделяет время своей семье. Артист растит сына Никиту и дочку Анну. Малышей ему родила суррогатная мать. Не так давно Лазарев создал новое шоу. У него прошел оглушительный концерт в столице. Дети пришли поддержать его, а также подруга Ани Лорак. А вот 31 октября в семье артиста состоялось сразу два праздника. Лазарев поспешил поздравить маму Валентину Викторовну с юбилеем. Ей исполнилось 65 лет. Певец позировал с ней на вечеринке.
«Мамуленька! Любимая!! С днем рождения! Спасибо тебе за все! Будь здорова и счастлива! Улыбайся, смейся, наслаждайся жизнью! Пусть у тебя все будет хорошо!! Я тебя люблю!» — написал он. А сама именинница поздравила внука с днем рождения. Никите исполнилось восемь лет. В его честь артист устроил праздник.
«Дети — это счастье. Дети — это радость. Дети — в жизни свежий ветерок. Их не заработать, это не награда. Их по благодати взрослым дарит Бог! А мне по благодати бог подарил внука! Умного, воспитанного, интеллигентного! Это счастье!
Никитушка, любимый, с днем рождения! Желаю тебе, дорогой, на долгие годы оставаться таким же честным, глубоким. Помни, мы всегда рядом, мы наблюдаем за твоими успехами, иногда и ошибками. Главное — всегда быть честным человеком. Мы тебя любим и гордимся тобой! С днем рождения!» — написала Валентина Викторовна.
# Шоу-бизнес Лазарев Сергей
По материалам: z-aya

Последние новости

Лучшие шутки и мемы из Сети - 31.10.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 31.10.2022 (15 фото)
Задобрить сущностей в доме накануне Дня Всех Святых 2022 года помогут несколько ритуалов
Задобрить сущностей в доме накануне Дня Всех Святых 2022 года помогут
Кириенко назвал кризис временем возможностей
Кириенко назвал кризис временем возможностей
Сын актера Тима Рота умер в 25 лет
Сын актера Тима Рота умер в 25 лет
Ксения Собчак не избранная, заявил депутат
Ксения Собчак не избранная, заявил депутат
Максим Фадеев сообщил о важном событии в жизни
Максим Фадеев сообщил о важном событии в жизни
Валя Карнавал заговорила об образовании
Валя Карнавал заговорила об образовании
Сергей Лазарев устроил вечеринку сразу для двух своих именинников
Сергей Лазарев устроил вечеринку сразу для двух своих именинников
Кристина Бухынбалтэ решила познакомить Барзикова с отцом » Дом 2 – реалити-шоу
Кристина Бухынбалтэ решила познакомить Барзикова с отцом » Дом 2 –
В ООН понадеялись на продление зерновой сделки
В ООН понадеялись на продление зерновой сделки
Путин оценил встречу с Алиевым и Пашиняном
Путин оценил встречу с Алиевым и Пашиняном
Авторы High On Life от создателя «Рика и Морти» рассказали о продолжительности шутера
Авторы High On Life от создателя «Рика и Морти» рассказали о

Топ на сегодня

Земцова рассказала об отношения с Гелой Месхи
Земцова рассказала об отношения с Гелой Месхи
Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound
Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound
Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
Игру про Железного Человека от EA и Marvel уже начинают тестировать
Игру про Железного Человека от EA и Marvel уже начинают тестировать
На Украине после новых российских ударов начинаются аварийные отключения электроснабжения
На Украине после новых российских ударов начинаются аварийные

Еще по теме

Сергей Лазарев уcтроил сюрприз маме и сыну на день рождения
Сергей Лазарев привел детей на шоу «Аватар»
Сергей Лазарев поделился фото с 18-летней племянницей
Сергей Лазарев представил клип на песню для «Евровидения-2016»