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Симптомы пришедшего в Россию подштамма коронавируса «Цербер»

Симптомы пришедшего в Россию подштамма коронавируса «Цербер»

В Россию пришел «Цербер» — это новый подвид коронавирусной инфекции. Медики назвали основные симптомы вируса. В чем особенности этой разновидности ковида, рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.

Симптомы «Цербер»

Иммунолог прокомментировал основные особенности этого штамма «Омикрона». Он считает, что заразность всей линии, включая «Цербер», может превышать более ранние варианты. Больной человек может передать «Омикрон» без привязки к конкретному геноварианту примерно 14-15 здоровым людям.


Признаки легкого течения при заражении штаммом «Цербер» практически не отличаются от симптоматики, характерной для предшественников. Наиболее часто встречаются следующие:

  • мышечная боль;
  • дискомфорт в суставах;
  • кашель;
  • температура до 38,5 градуса;
  • слабость.

У заболевших также встречается насморк. Однако этот симптом не входит в список наиболее характерных проявлений при COVID-19.

«Цербер» набирает обороты

Иммунолог Николай Крючков говорит, что скорость распространения у штамма «цербер» высока. Так, в Америке за последние семь дней его доля в общей структуре заболеваемости коронавирусом COVID-19 выросла с 10 почти до 17 процентов.

«В Европе ситуация очень похожа на ту, что мы видим в США. Там идет подъем заболеваемости. Несколько дней назад в некоторых странах доля «цербера» уже доходила до 20 процентов от всех случаев коронавируса COVID-19», — заявил специалист.

В РФ, по его словам, эпидемиологическая ситуация развивается с некоторой задержкой. По более ранним наблюдениям, она составляла где-то 3-5 недель.

Приведет ли «Цербер» к новым ограничениям

Новый штамм активно распространяется в США и странах Европы. Специалисты считают, что он будет быстро вытеснять другие подвиды коронавируса. Уже в конце ноября «Цербер» будет выявляться в 70% случаев COVID-19. В России такая картина возможна не ранее середины декабря.

На данный момент власти не собираются вводить новые ограничения из-за «Цербера». Возможно, это решение будет принято позднее, но пока эпидемиологическая обстановка не требует ужесточения мер.

Статистика в России и Европе

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова накануне заявила о появлении в стране новых геновариантов коронавируса — BQ.1 и BQ 1.1 («Цербер»). По сути, это очередные ответвления давно известного омикрон-штамма.

Как сообщали в надзорном ведомстве, из-за выявления новых вариантов COVID-19 вводить какие-либо ограничения не планируется — действующая система эпиднадзора может эффективно с ними справиться.

По данным Телеграм-канала «COVID-19.SPb.monitoring», в Петербурге пока наблюдается спад заболеваемости. Так, за неделю с 20 по 26 октября по сравнению с предыдущей (с 13 по 19 октября) количество выявленных случаев коронавируса уменьшилось почти на 35% — с 5 594 до 3 659. Число госпитализированных и умерших тоже снизилось — почти на 19,3 и 24 процента соответственно.

Как мы уже говорили, в России эпидситуация развивается с некоторой задержкой. По более ранним наблюдениям, она составляла где-то три-пять недель. Поэтому у нас, по словам иммунолога, похожая картина с «Цербером» возможна в середине декабря.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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