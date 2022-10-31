. Соцсети запустили новую функцию для россиян

Вадим Карасев

«Одноклассники» запустили возможность просмотра видео из VK Клипов в мобильном приложении

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) запустила возможность просмотра вертикальных видео из сервиса VK Клипы. Об этом стало известно из пресс-релиза ОК, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Новая функция стала доступна в мобильных приложениях на iOS и Android. Пользователи смогут открыть ленту, не выходя из приложения — нужно нажать на вкладку «Клипы». Нововведение стало первым этапом во взаимодействии двух соцсетей.

Помимо этого, пользователи ОК смогут оставлять реакции на просмотренные видео и делиться понравившимися роликами с друзьями в ленте. Лента клипов формируется нейросетью в соответствии с личными предпочтениями каждого пользователя.

В отчете за второй квартал 2022 года говорится, что ежедневные просмотры в сервисе VK Клипы за год составили в среднем 688 миллионов (выросли в 2,5 раза), что стало рекордом среднеквартальных просмотров за все время существования платформы.