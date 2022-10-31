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США не увидели оправдания решению России по зерновой сделке

США не увидели оправдания решению России по зерновой сделкеГосдеп США: решению России о приостановке участия в зерновой сделке нет оправдания

Власти США считают, что решению России о приостановке участия в зерновой сделке «не может быть оправдания». Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, передает РИА Новости.

Минобороны России объявило о приостановке зерновой сделки после того, как 29 октября беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали в Севастополе суда Черноморского флота.

По словам Прайса, США и другие страны не видят этому оправдания. «Любые аргументы, которые приводит Россия, не учитывают трудности после блокировки доступа к зерну странам, которые в нем нуждаются», — отметил Прайс.

Цены на продовольствие, по словам политика, уже отреагировали ростом на решение России. Власти США хотели бы, чтобы реализация сделки продолжилась.

«Мировые цены на продовольствие, которые падали из-за этой сделки, в некоторых случаях примечательно по сравнению со своими максимумами, продолжили расти», — подчеркнул он.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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