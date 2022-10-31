. Стало известно о намерении Huawei окончательно уйти из России

Вадим Карасев

«Известия»: Huawei может окончательно покинуть российский рынок

Huawei может окончательно покинуть российский рынок после того, как полностью прекратила ввоз товаров в страну. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на неназванные источники, приближенные к различным сотовым операторам.

Кроме того, эту информацию подтвердил собеседник издания, который работает в компании, являющейся крупным производителем смартфонов. Сообщается, что китайская компания также перестала поставлять в Россию планшеты, ноутбуки, телевизоры и прочую технику. По словам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, продажа базовых станций для сотовой связи завершилась еще весной этого года.

В начале июня Huawei начала приостанавливать работу торговых точек в России. Отмечалось, что на тот момент четыре из девятнадцати магазинов оказались закрыты.

18 августа стало известно, что китайская компания перестала продавать покупателям даже выставленные в витринах телефоны и ноутбуки. Уточнялось, что Huawei завершила прямые поставки товара фирменным магазинам, в то время как новые схемы еще не были до конца отлажены.