. Светлана Пермякова рассказала о глобальном обмане на всю страну
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Светлана Пермякова рассказала о глобальном обмане на всю страну

Светлана Пермякова рассказала о глобальном обмане на всю страну
Актриса Светлана Пермякова заявила, что вышла замуж. Звезда сериала «Интерны» потрясла общественность, показав свадебные снимки и видео. Бывшая КВНщица заверила, что ее мечта сбылась. Она предложила друзьям и поклонникам порадоваться за нее. Многие звезды шоу-бизнеса и фанаты пожелали ей счастья в новой семье. Однако оказалось, что эта свадьба была не настоящей. Торжество состоялось для съемок сериала «На Рубле без рубля», которые проходят в Минске. А экранным мужем 50-летней актрисы оказался Роман Попов. В реальной жизни он женат. Артист воспитывает троих детей.
Многие поклонники Пермяковой обиделись на нее за обман. Телезвезда объяснилась перед ними. «Этот случай с видео в свадебном платье — это был порыв души! – заверила Светлана. — Ну я не ожидала, что будет такой большой отклик! Я очень благодарна этому проекту, съемкам «На Рубле без рубля», что это осуществилось: белое платье, фата... У меня была в своей время фотосессия на Поклонной горе в Москве, но, такая, я бы сказала, обыденная. А вот эта, в Минске, получилась красивая!». Актриса живет с гражданским мужем Максимом Скрябиным. Они воспитывают дочь. Участница шоу «Звезды в Африке» предупредила бойфренда о свадьбе. «Никакого лукавства. Я же не говорила там, что замуж выхожу, понимаете?! Вот это самое главное: я никого не обманула. Я порадовалась вот этому состоянию: ребята, я дожила до этого платья, вот, видите, оно на мне. А потом — да, мы же с моим Максимом, с папой нашей дочери Вари. Я же всё с согласия делаю. Я — верная супруга, это называется! Да и «жених» — Рома Попов, он же тоже счастлив в браке, многодетный папа...» — рассказала Пермякова для «КП».
# Шоу-бизнес Пермякова Светлана
По материалам: z-aya

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