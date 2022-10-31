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Сын актера Тима Рота умер в 25 лет

Сын актера Тима Рота умер в 25 летDeadline: сын актера Тима Рота Кормак умер в 25 лет от рака

Умер сын британского актера Тима Рота Кормак. Об этом сообщает Deadline.

Родственник звезды «Криминального чтива» скончался в 25 лет от рака. Семья рассказала, что он боролся с болезнью весь последний год.

«Выпускник Беннингтонского колледжа, Кормак был исключительно одаренным и экстраординарным музыкантом, чья страсть и любовь к созданию музыки уходят корнями в те времена, когда его гитара была больше, чем он сам. Карьера Кормака, гитариста, композитора и продюсера, мудрого не по годам, только начинала развиваться. Он был диким сгустком энергии, и был наполнен светом. Каким бы диким он ни был, Кормак также был воплощением доброты. Нежная душа, которая принесла столько счастья и надежды окружающим», — говорится в заявлении семьи.

Летом 2021 года Рот рассказал о своем диагнозе в соцсетях. Он заявил, что из-за хориокарциномы он потерял 27 килограммов и частично лишился слуха, но болезнь не смогла отнять у него волю к жизни и любовь к музыке. «Помните, что жизнь коротка, и вы не всегда можете выбирать свою судьбу, вы не всегда можете выбирать свое будущее, но будьте той несгибаемой силой, что живет и дышит тем, что она любит», — сказал тогда музыкант в одном из роликов.

Кормак Рот родился в 1996 году, через три года после свадьбы Тима Рота и дизайнера Никки Батлер. Музыканта назвали в честь писателя Кормака Маккарти.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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