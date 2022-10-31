. Так намного лучше: "Топ Ган 2" с обновленным актерским составом
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Так намного лучше: "Топ Ган 2" с обновленным актерским составом

Не так давно на экраны вышел сиквел культового фильма с Томом Крузом "Топ Ган 2: Мэверик". Продолжения нередко проигрывают первым частям, однако, не в этом случае. На Rotten Tomatoes фильм собрал 96% положительных отзывов от критиков и 99% - от зрителей, а оценка на IMDb составила - 8,5. Результат впечатляет, но это еще не все. "Топ Ган 2" собрал 1,4 миллиарда долларов в прокате, тем самым обогнав "Титаник" Джеймса Кэмерона и кроссовер "Мстители: Война бесконечности" от Marvel. Казалось бы, можно реально ли сделать сиквел еще круче? Ответ положительный. Если бы внесли небольшие изменения в актерский состав, то к сборам можно было бы смело прибавить еще один миллиард.
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По материалам: триникси

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