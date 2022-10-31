. Тамара Глоба предсказала жуткий кризис на конец года
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Тамара Глоба предсказала жуткий кризис на конец года

Тамара Глоба предсказала жуткий кризис на конец года
Астролог Тамара Глоба сделала предсказание на будущее. Тамара Глоба дала понять, что конец 2022 года, а это ноябрь и декабрь, ничем особенно хорошим не ознаменуются. Тем более, что с 23 октября по 10 ноября в силу вступил коридор затмений. А это весьма тревожный период, когда стоит отказаться от рисков, необдуманных поступков, выяснения отношений. Лучше всего сконцентрироваться на себе, уйти в тень и превратиться в «невидимку».
Так, последние месяцы 2022 года и начало 2023-го повлекут пик кризиса, за которым возможно временное затишье. Год Водяного Кролика и вовсе станет самым сложным в последний тройке лет - 2021, 2022 и 2023, пишет «Вечерняя Москва». При этом важные перемены возможны в 2026 году. События, которые выпадут на это время, приведут к так называемому открытому миру.
# Шоу-бизнес Глоба Тамара
По материалам: z-aya

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