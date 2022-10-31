. Тамара Гвердцители после смерти матери попала в больницу
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Тамара Гвердцители после смерти матери попала в больницу

Тамара Гвердцители после смерти матери попала в больницу
60-летняя певица Тамара Гвердцители  госпитализирована из-за обострения хронических недугов. Тамару Гвердцители в данный момент находится в Грузии. Врачи борются за ее жизнь. «Да, Тамара Михайловна сейчас находится в больнице», - подтвердил продюсер звезды Сергей Пудовкин, передает портал Prozvezd. Певица попала в лечебное учреждение сразу после похорон матери. По словам медиков, состояние у певицы крайне нестабильное. На фоне переживаний обострились хронические недуги.
83-летняя Инна Кофман, мать певицы, попала в больницу еще в середине января. Медики диагностировали у нее серьезные проблемы с сердцем. Гвердцители рекомендовали отправить маму на лечение в Израиль. Но там медики оказались бессильны. Состояние матери Гвердцители ухудшалось с каждым днем. Незадолго до смерти Кофман попросила отвезти ее на родину в Грузию. Хотела умереть дома. Для певицы смерть матери стала большим ударом. Год назад Тамара Гвердцители потеряла отца. Тогда вернуться к прежней жизни ей помогла сцена. Сейчас о том, чтобы начать выступать, звезда даже не задумывается.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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