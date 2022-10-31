. Татьяна Навка показала младшую сестру - именинницу

48-летняя фигуристка Татьяна Навка поделилась редким фото с сестрой Натальей в день ее рождения. Прославленная фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка 30 октября отмечает семейный праздник. В этот день много лет назад родилась младшая сестра известной спортсменки Наталья Навка. Татьяна Навка тепло поздравила близкую родственницу, разместив в соцсетях совместные снимки с сестрой - актуальный и архивный, на котором она и Наталья предстали маленькими девочками.«Родная моя! С твоим днем! Дорогая моя Натуся, будь счастлива и здорова в окружении любящих и дорогих тебе людей. Мы тебя любим, ценим и дорожим. Я всегда рядом», - обратилась к сестре Татьяна Навка. Напомним, Татьяна Навка и ее сестра Наталья очень близки. Они поддерживают теплые отношения и стараются часто видеться и общаться. Татьяна Навка является крестной мамой дочери сестры. Ранее Навка признавалась, что души не чает в сестре. Она называла Наталью красивой и умной женщиной, прекрасной дочерью, счастливой женой и замечательной мамой. «Ты профессионал своего дела и самая лучшая сестра на свете! Пусть и дальше в твоей жизни все складывается только лучшим образом», — обращалась она к родственнице.