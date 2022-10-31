. Татьяна Навка показала младшую сестру - именинницу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Татьяна Навка показала младшую сестру - именинницу

Татьяна Навка показала младшую сестру - именинницу
48-летняя фигуристка Татьяна Навка поделилась редким фото с сестрой Натальей в день ее рождения. Прославленная фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка 30 октября отмечает семейный праздник. В этот день много лет назад родилась младшая сестра известной спортсменки Наталья Навка. Татьяна Навка тепло поздравила близкую родственницу, разместив в соцсетях совместные снимки с сестрой - актуальный и архивный, на котором она и Наталья предстали маленькими девочками.
«Родная моя! С твоим днем! Дорогая моя Натуся, будь счастлива и здорова в окружении любящих и дорогих тебе людей. Мы тебя любим, ценим и дорожим. Я всегда рядом», - обратилась к сестре Татьяна Навка. Напомним, Татьяна Навка и ее сестра Наталья очень близки. Они поддерживают теплые отношения и стараются часто видеться и общаться. Татьяна Навка является крестной мамой дочери сестры. Ранее Навка признавалась, что души не чает в сестре. Она называла Наталью красивой и умной женщиной, прекрасной дочерью, счастливой женой и замечательной мамой. «Ты профессионал своего дела и самая лучшая сестра на свете! Пусть и дальше в твоей жизни все складывается только лучшим образом», — обращалась она к родственнице.
# Шоу-бизнес Навка Татьяна
По материалам: z-aya

Последние новости

График работы «Сбербанка» и детских садов с 3 по 7 ноября 2022 года
График работы «Сбербанка» и детских садов с 3 по 7 ноября 2022 года
Лолита Милявская отправилась на концерт на электричке
Лолита Милявская отправилась на концерт на электричке
Евгению Крюкову назвали «бабкой с морщинами»
Евгению Крюкову назвали «бабкой с морщинами»
Нюша показала дочь и 10-месячного сына в карнавальных костюмах для Хэллоуина
Нюша показала дочь и 10-месячного сына в карнавальных костюмах для
Татьяна Навка показала младшую сестру - именинницу
Татьяна Навка показала младшую сестру - именинницу
Лена Ленина попала в ужасную аварию
Лена Ленина попала в ужасную аварию
Назван эффективный и быстрый способ накопить деньги
Назван эффективный и быстрый способ накопить деньги
В Мончегорске Мурманской области открыли стелу "Город трудовой доблести"
В Мончегорске Мурманской области открыли стелу "Город трудовой
Секреты счастливой любви для рожденных в год Лошади
Секреты счастливой любви для рожденных в год Лошади
В МИД рассказали о поддержке Западом мошеннических кол-центров на Украине
В МИД рассказали о поддержке Западом мошеннических кол-центров на
Песков заявил о намерении России продолжать отстаивать свои интересы
Песков заявил о намерении России продолжать отстаивать свои интересы
Стало известно о намерении Huawei окончательно уйти из России
Стало известно о намерении Huawei окончательно уйти из России

Топ на сегодня

Посольство РФ призвало россиян не ехать в Сомали после взрывов
Посольство РФ призвало россиян не ехать в Сомали после взрывов
В Финляндии допустили «смерти от холода» без электроэнергии из России
В Финляндии допустили «смерти от холода» без электроэнергии из России
День автомобилиста 2022: история, поздравления и открытки
День автомобилиста 2022: история, поздравления и открытки
Министр финансов предложил добывать в Германии сланцевый газ
Министр финансов предложил добывать в Германии сланцевый газ
В Херсонской области рассказали о готовящемся наступлении украинских военных
В Херсонской области рассказали о готовящемся наступлении украинских

Еще по теме

Татьяна Навка показала фото с семейной прогулки в день праздника
Татьяна Навка показала свое неожиданное детское фото
Татьяна Навка провела время в компании Ким Кардашьян
Татьяна Навка показала, как била тарелки на вечеринке в Греции