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Тимати считает, что его кидают партнеры

Тимати считает, что его кидают партнеры
Рэпер Тимати заподозрил не ладное в своем бизнесе.   Black Star Burger уже не первый раз фигурирует в претензиях Тимати. Рэпер Тимати имеет лишь 17% в бизнесе ООО «Блэк Стар Фудс», который народ знает, как сеть бургерных Black Star Burger. В последнее время артисту стало часто казаться, что его друг Павел Курьянов и другие партнеры проводят деньги компании мимо него, и он не получает нужную прибыль.
Тимати не досчитался неких документов и подал в арбитражный суд на общество заявление с предложением разобраться — имеют ли место махинации в их деятельности. Однако в инстанции ему отказали в удовлетворении искового заявления. «Заявления участника о сокрытии обществом документации подлежат отклонению как не подтвержденные документально и основанные на ошибочном толковании правовых норм», — цитирует КП решение суда.
# Шоу-бизнес Тимати, Тимур Юнусов
По материалам: z-aya

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