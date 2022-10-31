Вадим Карасев

Турция и ООН возобновили осмотр судов в рамках зерновой сделки после выхода из нее России

Команды Турции и ООН возобновили осмотр судов в рамках зерновой сделки после выхода из нее России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя организации.

ООН уже согласовала с Киевом и Анкарой план передвижения 16 судов на 31 октября. Организация также намерена проинспектировать 40 судов, которые стоят на якоре вблизи Стамбула, в следующий понедельник, 7 ноября.

Вечером 30 октября Киев, Анкара и ООН согласовали без участия Москвы план движения 14 судов 31 октября в Черном море в рамках зерновой сделки.

После атаки беспилотников на суда Черноморского флота 29 октября Минобороны России заявило о приостановке зерновой сделки. Ведомство обвинило Великобританию к причастности к атаке и назвало ее террористическим актом. Подчеркивалось, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.