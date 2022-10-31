. У части россиян выросли пенсии
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У части россиян выросли пенсии

У части россиян выросли пенсииС 1 ноября у части россиян выросли пенсии

С 1 ноября у россиян, достигших в прошлом месяце возраста 80 лет, выросла фиксированная выплата к пенсии, следует из действующего законодательства.

Речь идет о получателях страховой пенсии по старости, прибавка, составляющая 7220,74 рубля, при достижении 80-летия удваивается и после перерасчета начинает начисляться в размере 14441,48 рубля. Сумма может быть увеличена, если у 80-летнего гражданина на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи. Также выплаты умножаются на районный коэффициент для части граждан, живущих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

На доплату к пенсии имеют также право определенные представители гражданской авиации и угольной промышленности. Для реализации права им нужно подавать заявления в ПФР, при этом с 1 ноября назначение доплаты или ее перерасчет произойдет для тех, кто подал обращение в период с 1 июля по 30 сентября.

Дополнительные выплаты от государства могут также получить россияне, достигшие возраста 100 лет и старше. В частности, в Москве людям дожившим до столетнего юбилея выплатят 28 692 рубля, долгожителям в возрасте 101 года и старше — 17 216 рублей, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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