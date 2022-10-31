. В Европе рассказали о разногласиях в отношении потолка цен на газ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В Европе рассказали о разногласиях в отношении потолка цен на газ

В Европе рассказали о разногласиях в отношении потолка цен на газ

В Европе рассказали о разногласиях в отношении потолка цен на газГлава Eni Дескальци: в Европе нет уверенности в том, что потолок цен на газ будет введен

Хотя введение потолка цен на газ обсуждается уже полгода, в Европе по-прежнему нет уверенности в том, что мера будет одобрена, рассказал Bloomberg глава итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци. Он пояснил, что в блоке до сих пор присутствуют разногласия по этому вопросу.

«Почти шесть месяцев мы в Европе обсуждаем потолок цен на газ. Это не что-то такое, в чем мы уверены, что оно произойдет. Потому что, как вы знаете, ведется большая дискуссия. Позиции некоторых стран, таких как Германия и других, не совпадают (с нашими — прим. Ленты.ру)», — сказал глава Eni.

Дескальци добавил, что страны ЕС обсуждают динамическое ограничение цен на газ с определенным потолком и «полом». По его словам, даже если потолок цен на газ будет введен, на рынке сохранится возможность для «спекуляций».

Газета La Repubblica ранее сообщала, что из-за сложностей в переговорах по поводу предельной цены на газ страны Евросоюза собираются отложить принятие решения до следующего саммита ЕС, который планируется в ноябре.

По данным издания, введению потолка цен на газ препятствуют Австрия, Венгрия, Германия и Нидерланды, опасаясь срыва поставок. При этом бывший премьер-министр Италии Марио Драги уверен, что отказ от ограничения цен наносит «невероятный ущерб», поскольку помогает России финансировать военные действия и провоцирует рецессию.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Канье Уэсту предрекли финансовый кризис
Канье Уэсту предрекли финансовый кризис
В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой
В Европе рассказали о разногласиях в отношении потолка цен на газ
В Европе рассказали о разногласиях в отношении потолка цен на газ
Продолжающая превращение в Халка дочь Марии Шукшиной показала тело в нижнем белье
Продолжающая превращение в Халка дочь Марии Шукшиной показала тело в
Так намного лучше: "Топ Ган 2" с обновленным актерским составом
Так намного лучше: "Топ Ган 2" с обновленным актерским
Анна Большова может повторить судьбу Михаила Ефремова
Анна Большова может повторить судьбу Михаила Ефремова
Филипп Киркоров прямым текстом послал журналистку
Филипп Киркоров прямым текстом послал журналистку
Владимир Пресняков пошел наперекор Алле Пугачевой
Владимир Пресняков пошел наперекор Алле Пугачевой
Светлана Пермякова рассказала о глобальном обмане на всю страну
Светлана Пермякова рассказала о глобальном обмане на всю страну
Коварный пододеяльник: что делать, чтобы белье не сбивалось в пододеяльнике во время стирки
Коварный пододеяльник: что делать, чтобы белье не сбивалось в
Впечатляющие запасы и люди, которые очень любят маринованные перцы
Впечатляющие запасы и люди, которые очень любят маринованные перцы
Представитель Киркорова объяснила грубую фразу артиста в адрес журналистки
Представитель Киркорова объяснила грубую фразу артиста в адрес

Топ на сегодня

Земцова рассказала об отношения с Гелой Месхи
Земцова рассказала об отношения с Гелой Месхи
Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound
Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound
Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
Игру про Железного Человека от EA и Marvel уже начинают тестировать
Игру про Железного Человека от EA и Marvel уже начинают тестировать
На Украине после новых российских ударов начинаются аварийные отключения электроснабжения
На Украине после новых российских ударов начинаются аварийные

Еще по теме

Eni назвала главные причины роста цен на нефть
Эстония назвала условие введения потолка цен на газ
Экс-глава КХЛ высказался по поводу ограничения зарплат в лиге
Миллер назвал условие остановки поставок газа в ЕС