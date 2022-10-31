. В Европе рассказали о разногласиях в отношении потолка цен на газ

Вадим Карасев

Глава Eni Дескальци: в Европе нет уверенности в том, что потолок цен на газ будет введен

Хотя введение потолка цен на газ обсуждается уже полгода, в Европе по-прежнему нет уверенности в том, что мера будет одобрена, рассказал Bloomberg глава итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци. Он пояснил, что в блоке до сих пор присутствуют разногласия по этому вопросу.

«Почти шесть месяцев мы в Европе обсуждаем потолок цен на газ. Это не что-то такое, в чем мы уверены, что оно произойдет. Потому что, как вы знаете, ведется большая дискуссия. Позиции некоторых стран, таких как Германия и других, не совпадают (с нашими — прим. Ленты.ру)», — сказал глава Eni.

Дескальци добавил, что страны ЕС обсуждают динамическое ограничение цен на газ с определенным потолком и «полом». По его словам, даже если потолок цен на газ будет введен, на рынке сохранится возможность для «спекуляций».

Газета La Repubblica ранее сообщала, что из-за сложностей в переговорах по поводу предельной цены на газ страны Евросоюза собираются отложить принятие решения до следующего саммита ЕС, который планируется в ноябре.

По данным издания, введению потолка цен на газ препятствуют Австрия, Венгрия, Германия и Нидерланды, опасаясь срыва поставок. При этом бывший премьер-министр Италии Марио Драги уверен, что отказ от ограничения цен наносит «невероятный ущерб», поскольку помогает России финансировать военные действия и провоцирует рецессию.

