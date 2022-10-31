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В Германии оспорили безукоризненность США

В Германии оспорили безукоризненность СШАZDF: позиционирующие себя как эталон демократии США ответственны за войны и перевороты

Журналист и историк Мирко Дрочманн оспорил безукоризненность позиционирующих себя как эталон демократии Соединенных Штатов. Своим мнением он поделился с немецким телеканалом ZDF.

Он заявил, что США с удовольствием представляют себя «бастионом свободы и демократии перед лицом российской агрессии», однако не следует забывать о проявленной ими жестокости, включая военные операции, в которых государство принимает участие на сегодняшний день. «Изуродованные жертвы войны из Ирака, дети в слезах бегут из горящей деревни во Вьетнаме, афганская свадьба заканчивается градом бомб», — указал журналист.

Дрочманн подчеркнул, что кажущиеся безобидными события оказываются «каталогом ужасов». Смена режимов, прямые нападения и войны чужими руками — все это рушит образ США как безупречного «хорошего парня».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил США в желании нажиться на европейцах. Он заявил, что цена, по которой европейцам предлагают приобрести американский газ, в 3-4 раза выше, чем на внутреннем рынке.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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