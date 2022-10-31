. В каких ещё проектах мы могли видеть актёров, которые снялись в сериале «Дом Дракона»

В одном из самых заметных сериалов этого года «Доме Дракона» нет ни одного актёра категории А+. Здесь даже наоборот — большинство героев сыграно молодыми малоизвестными или возрастными подзабытыми исполнителями, которые должны получить наибольшую известность именно из-за участия в этом сериале. Для многих это, вероятно, пик карьеры, так как хайп вокруг приквела «Игры престолов» ожидаемо велик.

Давайте посмотрим, где ещё мы могли видеть основных актёров из «Дома драконов». Те проекты, которые мы вынесли в коллаж, будут выделены жирным шрифтом.

Мэтт Смит

HBO / BBC

Исполняет роль Деймона Таргариена.

Снимался в роли Одиннадцатого Доктора в сериале «Доктор Кто» (2010-2013). Также его можно увидеть в фильмах «Терминатор: Генезис» (2015), «Морбиус» (2022) и сериале «Корона» (2016-2017), где он играл молодого принца Филиппа, мужа Елизаветы II.

Оливия Кук

HBO / Searchlight Pictures

Исполняет роль королевы Алисенты Хайтауэр.

Также снималась в фильмах «Я, Эрл и умирающая девушка» (2015), «Первому игроку приготовится» (2018) и «Звуки металла» (2019).

Пэдди Консидайн

HBO / Universal Pictures

Исполняет роль короля Визериса I Таргариена.

Также снимался в фильмах «Нокдаун» (2005), «Типа крутые легавые» (2007), «Ультиматум Борна» (2007) и «Макбет» (2015). Также Консидайн снял драму «Тираннозавр» (2011), выступив в качестве сценариста и режиссёра фильма.

Эмили Кэри

HBO / Warner Bros. / Warner Bros.

Исполнила роль королевы Алисенты Хайтауэр в юности.

Играть молодые версии главных героинь — действующее амплуа 19-летней актрисы. До этого она снималась в фильмах «Чудо-женщина» (2017) и «Tomb Raider: Лара Крофт» (2018) в ролях юных Дианы Принс и Лары Крофт соответственно.

Ив Бест

HBO / Paramount Pictures

Исполнила роль принцессы Рейнис Таргариен.

Также известна по роли в фильме «Король говорит!» (2010).

Милли Олкок

HBO / Lingo Pictures

Исполнила роль юной принцессы Рейниры Таргариен.

Также известна по австралийскому сериалу «Пианино» (2019-…).

Рис Иванс

HBO / Warner Bros.

Исполнил роль сира Отто Хайтауэра.

Также снимался в фильмах «Ноттинг Хилл» (1999), «Рок-волна» (2009), «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1» (в роли отца Полумны Лавгуд, 2010), «Новый Человек-паук» (2012) и «King’s Man: Начало» (в роли Григория Распутина, 2021)

Стив Туссэн

HBO / Walt Disney Studios Motion Pictures

Исполнил роль лорда Корлиса Велариона.

Также известен по сериалу «C.S.I.: Место преступления Майами» (2007) и фильмам «Судья Дредд» (1995) и «Принц Персии: Пески времени» (2010).

Эмма Д’Арси

HBO / Prime Video

Исполнила роль королевы Рейниры Таргариен.

Также известна по фильмам «Мисс Плохое поведение» (2020), «Роман служанки» (2021) и сериалу «Искатели правды» (2020).

Фабьен Франкель

HBO / BBC One

Исполнил роль сира Кристона Коля.

Также снимался в сериалах «Полиция Нью-Йорка» (2019), «Змей» (2021) и в фильме «Рождество на двоих» (2019).

Соноя Мидзуно

HBO / Summit Entertainment

Исполнила роль Мисарии.

Актриса снималась в фильмах «Ла-Ла Ленд» (2016) и «Красавица и Чудовище» (2017), а также в мини-сериале «Разрабы» (2020).

Гарри Коллетт

HBO / Universal Studios

Исполнил роль Джекейриса Велариона.

Также снимался в фильмах «Дюнкерк» (2017) и «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (2020).

Том Глинн-Карни

HBO / Warner Bros.

Исполнил роль Эйегона II Таргариена.

Также снимался в фильмах «Дюнкерк» (2017), «Толкин» (2018) и «Король» (2019).

Грэм Мактавиш

HBO / Warner Bros.

Исполнил роль сира Гаррольда Вестерлинга.

Наиболее известен по роли Двалина в трилогии «Хоббит» (2012-2014). Также актёр снимался в сериале «Ведьмак» (2019-…) и в фильмах «Крид: Наследие Рокки» (2016), «Рэмбо IV» (2008) и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни» (2003).