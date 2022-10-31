. В МИД рассказали о поддержке Западом мошеннических кол-центров на Украине
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В МИД рассказали о поддержке Западом мошеннических кол-центров на Украине

В МИД рассказали о поддержке Западом мошеннических кол-центров на Украине

В МИД рассказали о поддержке Западом мошеннических кол-центров на Украине«Известия»: Великобритания, США и ФРГ поддерживают мошеннические кол-центры на Украине

Страны Запада поддерживают мошеннические кол-центры, действующие на Украине и нацеленные на россиян. Об этом «Известиям» заявил начальник отдела департамента международной информационной безопасности МИД РФ Эрнест Чернухин.

«В такой схеме задействован целый конгломерат государств. Поддержка центров осуществляется с территории Великобритании, США, ФРГ, Нидерландов, Польши и Эстонии», — указал он. Эксперт также выразил уверенность, что сама Украина не способна обеспечить столь масштабную работу мошенников.

Москва информировала Интерпол о ситуации, однако реакции не последовало. Теперь же, отметил Чернухин, мошенники, используя наработанные схемы, начали переключаться и на граждан европейских государств.

Ранее главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов предупредил, что телефонные мошенники начали мстить россиянам, которые не попались на их уловки и разыгрывают вымогателей в ответ. В отместку преступники, по словам Голованова, используют номера догадливых абонентов как подменные при обзвоне других граждан. «В результате позже "шутникам" начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги», — пояснил Голованов.

В начале июня Сбербанк сообщил, что в Бердянске была раскрыта сеть кол-центров мошенников, действовавших по согласованию с властями Украины. В кол-центре работали не менее 300 человек. Мошенники получили данные россиян, взломав сервисы логистики и доставки.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

График работы «Сбербанка» и детских садов с 3 по 7 ноября 2022 года
График работы «Сбербанка» и детских садов с 3 по 7 ноября 2022 года
Лолита Милявская отправилась на концерт на электричке
Лолита Милявская отправилась на концерт на электричке
Евгению Крюкову назвали «бабкой с морщинами»
Евгению Крюкову назвали «бабкой с морщинами»
Нюша показала дочь и 10-месячного сына в карнавальных костюмах для Хэллоуина
Нюша показала дочь и 10-месячного сына в карнавальных костюмах для
Татьяна Навка показала младшую сестру - именинницу
Татьяна Навка показала младшую сестру - именинницу
Лена Ленина попала в ужасную аварию
Лена Ленина попала в ужасную аварию
Назван эффективный и быстрый способ накопить деньги
Назван эффективный и быстрый способ накопить деньги
В Мончегорске Мурманской области открыли стелу "Город трудовой доблести"
В Мончегорске Мурманской области открыли стелу "Город трудовой
Секреты счастливой любви для рожденных в год Лошади
Секреты счастливой любви для рожденных в год Лошади
В МИД рассказали о поддержке Западом мошеннических кол-центров на Украине
В МИД рассказали о поддержке Западом мошеннических кол-центров на
Песков заявил о намерении России продолжать отстаивать свои интересы
Песков заявил о намерении России продолжать отстаивать свои интересы
Стало известно о намерении Huawei окончательно уйти из России
Стало известно о намерении Huawei окончательно уйти из России

Топ на сегодня

Посольство РФ призвало россиян не ехать в Сомали после взрывов
Посольство РФ призвало россиян не ехать в Сомали после взрывов
В Финляндии допустили «смерти от холода» без электроэнергии из России
В Финляндии допустили «смерти от холода» без электроэнергии из России
День автомобилиста 2022: история, поздравления и открытки
День автомобилиста 2022: история, поздравления и открытки
Министр финансов предложил добывать в Германии сланцевый газ
Министр финансов предложил добывать в Германии сланцевый газ
В Херсонской области рассказали о готовящемся наступлении украинских военных
В Херсонской области рассказали о готовящемся наступлении украинских

Еще по теме

Телефонные мошенники придумали способ обойти систему идентификации вызова
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества на фоне частичной мобилизации
Стало известно о новой схеме мошенников для получения личных данных россиян
Это главный вызов системе, — премьер Британии о поддержке Донбасса