. В МИД России отреагировали на победу Да Силвы на выборах президента Бразилии
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В МИД России отреагировали на победу Да Силвы на выборах президента Бразилии

В МИД России отреагировали на победу Да Силвы на выборах президента БразилииВ МИД понадеялись на развитие сотрудничества Бразилии с Россией после победы Да Силвы

Москва надеется, что курс на развитие сотрудничества Бразилии с Россией продолжится после победы Луиса Инасиу Лулы да Силвы на выборах президента страны. Так отреагировали на итоги голосования в российском МИД, заявление опубликовали на сайте ведомства.

В ведомстве отметили вклад политика в развитие сотрудничества между государствами. «Рассчитываем, что курс на укрепление многопланового двустороннего сотрудничества и российско-бразильского взаимодействия в ООН, БРИКС, "Группе двадцати" и на других многосторонних площадках будет продолжен. Мы к этому готовы», — сказано в заявлении МИД.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Луле да Силва по случаю победы на выборах президента Бразилии, сообщает пресс-служба Кремля. Он указал на то, что итоги голосования подтвердили высокий политический авторитет политика, а также выразил надежду на дальнейшее развитие российско-бразильского сотрудничества.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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