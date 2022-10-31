. В Минске постановили взять под стражу входившего в президентский пул журналиста

Вадим Карасев

Прокуратура Минска постановила взять под стражу журналиста Дмитрия Семченко

Прокуратура Минска постановила взять под стражу ранее входившего в президентский пул журналиста Дмитрия Семченко. Об этом сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры Белоруссии.

«Прокуратура Октябрьского района города Минска санкционировала применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-журналиста Дмитрия Семченко, которому инкриминировано разжигание социальной вражды и розни», — говорится в публикации.

В ведомстве заявили, что Семченко в 2020-2022 годы разместил в Telegram-каналах и чатах публикации, «направленные на формирование у общественности неприязни и ненависти к сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим и представителям власти».

Семченко с 2009 был сотрудником белорусского телеканала ОНТ, где возглавлял пул работающих с президентом Александром Лукашенко журналистов. В августе 2020 года на фоне массовых акций протеста он уволился с телеканала.

В сентябре того же года журналиста арестовали на 15 суток за нарушение порядка проведения массовых акций. Его обвинили в том, что он участвовал в несанкционированном митинге и выкрикивал лозунги. Семченко заявлял, что действительно присутствовал на акции протеста, однако в качестве журналиста. Он также отрицал выкрикивание лозунгов.