. В Мончегорске Мурманской области открыли стелу "Город трудовой доблести"
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В Мончегорске Мурманской области открыли стелу "Город трудовой доблести"

В Мончегорске Мурманской области открыли стелу "Город трудовой доблести"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис открыл стелу "Город трудовой доблести" в Мончегорске, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Мончегорцев в памятном адресе поздравил помощник президента РФ и глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.


"Невиданный в истории напряженный каждодневный труд, творческая и инициативная мысль, высочайшая ответственность, духовное единение людей – вот слагаемые трудового подвига жителей Мончегорска, навеки вписанного в героическую летопись Великой Отечественной войны. Их любовь к России и патриотический подъем продолжают служить примером для нас. Для всех, на ком сегодня лежит ответственность за поступательное суверенное развитие нашей страны, за ее будущее, пусть трудовой подвиг наших предков никогда не потеряет своего созидательного смысла для нас, ибо без прошлого нет будущего", – говорится в памятном адресе.
Глава региона отметил, что открытие стелы – это знаковое событие для области.

"Для меня большая честь находиться здесь. Городу присвоено заслуженное, почетное звание. Жители Мончегорска тяжело, героически трудились в самое непростое время для нашей страны – в годы Великой Отечественной войны. В тылу люди совершили подвиг: производили важную для страны продукцию, лечили наших бойцов в госпиталях. Каждый приближал победу над нацизмом. Так же трудятся мончегорцы и сегодня. Вы вносите свой вклад, чтобы нацизм не распространился вновь. Важно, чтобы молодые люди помнили свою историю. И делали все, чтобы наша страна опять победила в серьезной и важной битве. Спасибо, что вы здесь, и чтите память тех, кто выковал победу", – подчеркнул Чибис.

В 2020 году жители Мончегорска собрали более 7000 подписей в поддержку инициативы о присвоении почетного звания городу и увековечении трудового подвига его горожан. 10 сентября 2021 года Указом президента Российской Федерации Владимира Путина Мончегорску присвоено звание "Город трудовой доблести". Его удостаиваются города, жители которых в годы Великой Отечественной войны проявили трудовой героизм.

Автор проекта стелы – скульптор Денис Стритович. Вертикальная плита монумента, высотой 11,5 метра, выполнена из литых бронзовых панелей с напылением никеля гальваническим методом. На самой стеле и трех пилонах воспроизведены фрагменты архивных фотографий, отражающих подвиг мончегорцев в годы войны.

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По материалам: uposters.ru

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