. В новом трейлере ожидаемого экшена Evil West показали обзор геймплея
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В новом трейлере ожидаемого экшена Evil West показали обзор геймплея

В новом трейлере ожидаемого экшена Evil West показали обзор геймплея


Студия Flying Wild Hog сегодня представила полноценный обзор геймплея ожидаемого экшена Evil West. В ролике, который длится около 5 минут, показали основные геймплейные механики, которые ждут игроков в Evil West. Напомним, что сама игра рассказывает о сражениях с вампирами и другими чудовищами в сеттинге Дикого Запада.

Evil West — это игра, которые предложит, как одиночный игровой опыт, так и возможность прохождения в кооперативе. Игроки смогут развивать своих персонажей, оружие и получать различные специальные навыки, чтобы истреблять нечисть. Ниже в ролике можно наглядно посмотреть, как выглядит геймплей Evil West.


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Релиз Evil West состоится уже 22 ноября на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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