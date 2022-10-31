. В ООН понадеялись на продление зерновой сделки

Вадим Карасев

Замгенсека ООН Гриффитс заявил, что верит в продление зерновой сделки

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что верит в продление зерновой сделки с Россией. Такое мнение он высказал в своем выступлении перед журналистов. Его цитирует ТАСС.

«Я один из тех людей, кто уверен и продолжает публично говорить о том, что черноморская зерновая инициатива будет продлена, я верю в это», — высказал Гриффитс.

По словам дипломата, всемирная организация до 18 ноября (последний день действия сделки — прим. «Ленты.ру») сделает все возможное, чтобы она была продлена.

Ранее Гриффитс заявил, что ООН готова начать расследование причин, которые привели к выходу России из сделки по украинскому зерну.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Ранее в Министерстве обороны заявили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов Вооруженных сил Украины на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот.