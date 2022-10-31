. В пунктах временного размещения находятся 40,5 тыс. из 4,6 млн беженцев с Украины и Донбасса

С февраля на территорию России прибыли 4,6 миллиона беженцев с Украины и Донбасса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Среди них — 704 тысячи детей.

Около 40,5 тысячи человек находятся в пунктах временного размещения, остальные проживают у родственников или разместились в частном порядке.

Как ранее рассказывала «Парламентская газета», прибывающим из ДНР, ЛНР и Украины положены единовременные выплаты в 10 тысяч рублей. Кроме того, Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах беженцам из ДНР, ЛНР и Украины ежемесячной пенсии в размере 10 тысяч рублей.

На поддержку переселенцев кабмин направил 10,5 миллиарда рублей.