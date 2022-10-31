. В пунктах временного размещения находятся 40,5 тыс. из 4,6 млн беженцев с Украины и Донбасса
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В пунктах временного размещения находятся 40,5 тыс. из 4,6 млн беженцев с Украины и Донбасса

В пунктах временного размещения находятся 40,5 тыс. из 4,6 млн беженцев с Украины и Донбасса

В пунктах временного размещения находятся 40,5 тыс. из 4,6 млн беженцев с Украины и Донбасса

С февраля на территорию России прибыли 4,6 миллиона беженцев с Украины и Донбасса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.  Среди них  — 704 тысячи детей.

Около 40,5 тысячи человек находятся в пунктах временного размещения, остальные проживают у родственников или разместились в частном порядке.

Как ранее рассказывала «Парламентская газета», прибывающим из ДНР, ЛНР и Украины положены единовременные выплаты в 10 тысяч рублей.  Кроме того, Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах беженцам из ДНР, ЛНР и Украины ежемесячной пенсии в размере 10 тысяч рублей. 

На поддержку переселенцев кабмин направил 10,5 миллиарда рублей. 

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Этим вещам не место на кухне: поцарапанная посуда и еще 7 предметов
Этим вещам не место на кухне: поцарапанная посуда и еще 7 предметов
Турция и ООН возобновили осмотр судов в рамках зерновой сделки
Турция и ООН возобновили осмотр судов в рамках зерновой сделки
На Украине после новых российских ударов начинаются аварийные отключения электроснабжения
На Украине после новых российских ударов начинаются аварийные
Очевидцы рассказали об истерике Большовой на месте смертельного ДТП
Очевидцы рассказали об истерике Большовой на месте смертельного ДТП
Игру про Железного Человека от EA и Marvel уже начинают тестировать
Игру про Железного Человека от EA и Marvel уже начинают тестировать
Во время давки в Сеуле погиб певец K-pop и актер Ли Джихан
Во время давки в Сеуле погиб певец K-pop и актер Ли Джихан
Российский школьник впал в кому на детской площадке
Российский школьник впал в кому на детской площадке
Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound
Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound
Крошечный эндомикроскоп может хирургам обнаружить раковые клетки
Крошечный эндомикроскоп может хирургам обнаружить раковые клетки
Земцова рассказала об отношения с Гелой Месхи
Земцова рассказала об отношения с Гелой Месхи
Заворотнюк укатила из России
Заворотнюк укатила из России

Топ на сегодня

Земцова рассказала об отношения с Гелой Месхи
Земцова рассказала об отношения с Гелой Месхи
Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound
Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound
Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
Посольство РФ призвало россиян не ехать в Сомали после взрывов
Посольство РФ призвало россиян не ехать в Сомали после взрывов
Игру про Железного Человека от EA и Marvel уже начинают тестировать
Игру про Железного Человека от EA и Marvel уже начинают тестировать

Еще по теме

В России продолжают действовать 47 ПВР для беженцев с Украины
В Польшу с 24 февраля прибыли более 4,3 млн украинских беженцев
Переселенцам из Донбасса и Украины выделили более 10 миллиардов рублей
Власти ДНР обеспечат бытовой техникой полторы тысячи переселенце