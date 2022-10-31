. В России хотят отрегулировать вопросы общей собственности на нежилую недвижимость

Глава Комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников рассказал о возможных изменениях в Гражданском кодексе

Кодификация российского гражданского законодательства в этом году перешагнула столетний рубеж — первый Гражданский кодекс в нашей стране приняли 31 октября 1922 года. Он был основан на нормах советских декретов, но при этом признавал частную собственность. Кодекс действовал до 1964 года. Как с тех пор развивалось гражданское право, какие трудности возникали перед законодателями при совершенствовании кодекса и какие поправки в него планируют вносить, рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

— Павел Владимирович, что вам кажется наибольшим достижением при переходе от нэповского кодекса двадцатых годов к советскому кодексу 1964 года?

— Еще в начале XIX века была попытка разработать гражданское уложение, занимался этим М.М. Сперанский, но она была не очень удачной. Потом, когда готовили свод законов Российской империи, в нем систематизировали гражданское законодательство. Был также проект гражданского уложения, составленный при Александре III и Николае II. Но после революции Владимир Ленин заявил, что ничего частного в стране нет, все публичное, и как следствие — никакого гражданского законодательства не нужно.

Первыми кодексами в Советской России стали Семейный и Трудовой, а о разработке Гражданского заговорили, лишь когда понадобилось регулировать различные сделки, создание юридических лиц и другие вопросы. Кстати, авторы советского кодекса учли наработки дореволюционных юристов.

В кодексе 1922 года признали частную собственность — ей посвятили отдельную статью. Когда НЭП свернули, этой статьей больше не пользовалась, а впоследствии частная собственность вообще исчезла за ненадобностью. Быстро принять следующий ГК помешала война, затем восстанавливали страну и было не до этого. Лишь в 1961 году приняли Основы гражданского законодательства СССР, а потом, в 1964 году, — Гражданский кодекс РСФСР. По нему вся собственность была социалистической: государственной, колхозно-кооперативной, профсоюзных (общественных) организаций. Напомню, что все предприятия были государственными.

— Как в то время удавалось пилотам юридической мысли лавировать между полным отказом от частной собственности и сохранением возможности для людей иметь личный автомобиль, дачу?

— Помимо названных форм собственности, была и личная собственность. Это автомобили, дачи, одежда, предметы быта. Могли быть в личной собственности одна квартира или один дом. Если приобретали вторую, то первую нужно было продать в течение года, либо ее забирало государство.

Личная собственность могла служить только потребительским целям. Если ее использовали для зарабатывания денег, это была уже уголовная статья. Наказания были самые разные — лишение свободы на три, пять, десять лет, конфискация имущества. А за валютные операции можно было получить высшую меру наказания — расстрел.





— Как гражданское законодательство в 90-х годах прошлого века возрождало институт частной собственности?

— Страна стала выходить на рыночные рельсы, экономика стала не только государственной, появились акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью и так далее. Стала возможной свобода договоров: если в советское время все было связано с государством и планом, то теперь бизнесмены сами решали, когда и как заключить договор. Все эти моменты подробно отражены в современном Гражданском кодексе.

Сегодня этот кодекс состоит из четырех частей. Огромный блок посвящен праву собственности, юридическим лицам, договорам, различным обязательствам, наследованию, международному частному праву, интеллектуальной собственности.

— Что дала обычным людям и предпринимателям последняя модернизация кодекса?

— Закон сам по себе ничего не дает. Он закрепляет правила игры, по которым живут люди. Несоблюдением этих правил занимается уже Кодекс об административных правонарушениях, а то и Уголовный кодекс.

А Гражданский кодекс позволяет экономическим субъектам и разным людям развиваться, заключать различные сделки, зарабатывать деньги, открывать свой бизнес, передавать имущество по наследству.

— Долгое время продолжалась реформа наследственного права. Все ли удалось учесть?

— Мы работали над этим более десяти лет. Думаю, что удалось отразить практически все нюансы. Увеличили количество очередей наследников по закону, вывели государство из наследования. Теперь имущество передается либо по волеизъявлению — по завещанию, договору или через фонд, — либо родственникам в зависимости от степени родства.

Кстати, Россия одна из немногих стран, где близкие родственники не платят налог на наследство. На мой взгляд, это правильно. Мы знаем много государств, где недвижимость брошена, так как наследники ее не берут, потому что не могут заплатить высокий налог.

Мы знаем, что основная часть людей в России не обладает несметными богатствами и передает в наследство квартиры, небольшие земельные участки, автомобили. Сейчас порядок наследования четко прописан так, чтобы не было «хождения по мукам».

— Правда ли, что, совершенствуя нынешний кодекс, в него включали много норм, заимствованных из англосаксонской правовой системы? Какие из них оказались удачными, а какие не оправдали себя?

— Мы ничего не заимствовали в чистом виде, но учитывали разную практику, в том числе зарубежную. Изучали российское дореволюционное законодательство, европейскую, англосаксонскую системы. Если какие-то нормы подходят и дают возможность действовать в рамках закона, мы их включали. Например, счета эскроу родились в европейской практике. Наследственные договоры между потенциальным наследником и наследодателем впервые появились в Германии, и теперь эти нормы есть во многих странах.

— Среди юристов бытует мнение, что пора перестать реформировать и модернизировать ГК и передать эстафету настройки гражданско-правовых институтов судам. Вы согласны с этим?

— Нет, судам не следует передавать регулирование. Но часто менять кодекс тоже не нужно. Должна сложиться судебная практика. Если мы видим, что где-то сбоит, то корректируем законодательство. При этом отвергаем очень много предложений об изменении Гражданского кодекса, так как они некачественные или их последствия нельзя понять до конца.

— Какие у законодателей планы на Гражданский кодекс в ближайшем будущем? Что бы вы еще хотели изменить или усовершенствовать в нем?

— Надо решать вопросы, связанные с общей собственностью на нежилую недвижимость. В многоквартирных домах эти вопросы более-менее решены: есть квартира, а есть общая собственность — земля, лестницы, коммуникации. Для жильцов установлены платежи за содержание такого имущества, есть порядок расчета таких платежей. Но в коттеджных поселках, гаражных объединениях, дачных хозяйствах, постоянно возникают споры насчет общей собственности, ее использования и платы за ее содержание. Нужно урегулировать это законодательно. Сейчас мы этим активно занимаемся, анализируем практику. Думаю, понадобятся и поправки в Гражданский кодекс.



