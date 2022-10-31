. Валя Карнавал заговорила об образовании

Певица Валя Карнавал заявила, что учиться - это важно. Исполнительница трека «Психушка» стремительно строит карьеру в российском шоу-бизнесе. Тиктокерша давно вышла за пределы Сети и принимает участие в серьезных телепроектах. Так, Карнаухова снялась во втором сезоне сериала «Отпуск», где смогла набраться опыта рядом с профессионалами. Вместе с тем, Валя призналась, что не готова оставить любимое дело ради того, чтобы углубиться в изучение актерского мастерства. «Я не считаю целесообразным учиться четыре года в театральном училище, потому что у меня куча работы. Если бы я была свободна, то с удовольствием сидела бы на парах. Но у меня есть собственный учитель по актерскому мастерству — мы занимаемся три раза в неделю и у нас уже есть прогресс. Актерское мастерство мне дается намного легче всего остального, оно дарит чувство полета», — сказала Карнаухова. Партнеры по съемкам увидели в ней талант к драматическим ролям. Но экс-участницу шоу «Звезды в Африке» приглашают играть легких персонажей из-за стереотипа о внешности. Карнаухова мечтает о том, чтобы прийти к цели и воплотить на экране серьезного героя. Несмотря на то, что юные поклонники принимают блогершу на ура, их родители придерживаются другого мнения о Вале. Причина в том же, о чем говорила Лариса Долина на скандальном выпуске шоу «Музыкалити». Представители старшего поколения считают, что исполнительнице стоит заняться учебой.«Негатив от родителей моих фанатов всегда из-за того, что я «не до конца образованная». Но на самом деле всё сложнее. У меня была мечта и я поставила все на кон. Тогда я поняла, что не хочу заниматься тем, что мне не нравится. И начала вкладывать всю свою душу в дело, которое приносит мне удовольствие», — отметила Карнавал. Она не рассчитывала на то, что будет зарабатывать больше денег, а впереди ее ждет успех. Уроженка Ростова-на-Дону просто выбрала то, что ей нравится. Ради цели Карнаухова оставила колледж и занялась видеоблогингом. При этом у нее был только старый телефон. Блогерша призывает фолловеров постоянно развиваться. «Всегда на встречах с фанатами говорю: ребята, учитесь! Читайте книги, слушайтесь родителей, но это всё должно быть в гармонии. Если вам нравится что-то, попытайтесь объяснить это родителям. Родители должны с пониманием относиться к тому, как ребенок видит себя в этой жизни. Но ни в коем случае не рубите сгоряча», — сказала Валя. Сейчас она является студенткой РАНХиГС. Ей нужно читать стихи, пьесы, посещать музеи, ходить на балет. Принимать серьезные решения нужно, взвесив все за и против, считает Карнаухова. «Это неправильно, когда ребенок говорит родителям: всё, я не буду учиться, буду делать чего-то сам по себе», — добавила поп-дива в разговоре с Teleprogramma.pro.