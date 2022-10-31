. Велесова ночь с 31 октября на 1 ноября 2022 года: традиции, приметы и обряды

Вадим Карасев

Рубеж между явью и навью, который охраняет великий Велес, празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября. В 2022 году каждый сможет отметить важный праздник, привлечь в жизнь благополучные перемены и заручиться поддержкой славянского божества.

Велесова ночь отмечается с давних пор, и этот праздник имеет огромное значение для нашей культуры. Наши предки славяне свято чтили традиции этого дня и проводили обряды, способные оградить от любого зла, привлечь счастье и обеспечить защиту. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют отметить праздник в кругу семьи по всем правилам, чтобы обрести счастье и защиту на весь грядущий год.

Традиции Велесовой ночи

Вечером 31 октября Солнце, уходящее за горизонт, открывает время зимней спячки для природы. По традиции в этот вечер не выходят из дома, чтобы не впасть в забытье. В ночь на 1 ноября Колесо года разворачивается, переходя от Белобога к Чернобогу. Границы миров размываются, и есть риск столкнуться с нечистью, а также впустить ее в дом. От нее защищаются солью, ветвями рябины и полынью, а также оберегами, которые вешают на двери.

В день праздника стараются ни с кем не знакомиться и не смотреть посторонним людям в глаза. Не привечают и чужих животных — под их личиной в дом могут пробраться нечистые силы. Не отдают в Велесову ночь ничего из дома, чтобы не лишиться удачи и благополучия.

Отпугивать нечисть по традиции нужно свечами. Их зажигают в каждой комнате, разгоняя темноту и холод. Если есть возможность, то костер зажигают во дворе, чтобы он ярко освещал пространство и ограждал от любых бед.

Обряды в Велесову ночь

В день праздника стараются задобрить домового. Ему оставляют лакомства на кухне, выключают свет и вежливо просят отведать еду. Обычно для этих целей варят сладкую кашу на молоке, рядом на красивое блюдечко выкладывают сладости: сдобное печенье, конфеты без фантиков, пастилу. Оставляют домашнему духу и подарочки: лоскутки ткани, яркие обертки, пуговицы складывают в коробочку и ставят в укромное место.

Перед сном у изголовья кровати ставят горящую свечу и просят предков встать на защиту дома. В Велесову ночь они обязательно откликнутся на призыв о помощи и встанут на защиту семьи от любых бед.

Проводят в этот день и гадания, чтобы узнать о будущем и о том, что уготовила судьба. Перед тем, как начать гадание, важно снять с себя все заколки и резинки, выбрать одежду без пуговиц и молний, а также снять обувь и остаться босиком.

Приметы праздничного дня

По примете в день праздника съедают немного лука и чеснока, чтобы весь год не болеть, но больше ничего острого в пищу не употребляют.Снега нет — не скоро зима придет, а если после дождя снег ляжет, то и урожай в будущем году обильным будет.По примете в Велесову ночь из дома не выходят, чтобы беды не принести и в жилище нечисть не пустить.В праздник в долг дать — денег своих не видать.Через порог общаться — ссориться и браниться весь год.Неудачи того ждут, кто деревья и ветки пилит.Снег выпал, а на деревьях еще есть листья — покров не скоро ляжет окончательно.