. Владимир Пресняков пошел наперекор Алле Пугачевой

Пока Примадонна прохлаждается в Израиле певец Владимир Пресняков стоит за родину. Артист сделал заявление во время сольного концерта в «Крокусе». В Сети появилось видео, которое свидетельствует о том, что в семье популярной певицы Аллы Пугачевой явно существует раскол. Главный участник видео — бывший зять Аллы Борисовны, известный исполнитель Владимир Пресняков, который накануне дал сольный концерт в Москве. Выступая в концертном зале «Крокусе», он сделал заявление, которое его поклонники встретили бурными аплодисментами.«Спасибо каждому из вас, кто пришел, — обратился Владимир Пресняков к собравшимся. — Хочу сказать, что весь гонорар с сегодняшнего концерта мы передадим ребятам, которые находятся на передовой». Сама же Алла Борисовна выступала с противоположной позицией. Озвучив свое мнение, Алла Пугачева сразу же уехала в Израиль. Не исключено, что отца вряд ли поддерживает старший сын Преснякова от брака с Орбакайте Никита. Как известно, молодой человек уехал в США, когда в России была объявлена частичная мобилизация.