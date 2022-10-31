. Власти расширили перечень недружественных стран

Вадим Карасев

Российское правительство расширило список недружественных стран, включив в него 11 Британских заморских территорий.

"Распоряжение об этом подписано. В перечень добавлено еще 11 Британских заморских территорий, поддержавших санкции, введенные Великобританией в отношении России", - говорится в сообщении кабинета министров РФ.

Ранее в перечне были три подконтрольные Британии территории. Это остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар. Теперь в нем появились Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, Каймановы и Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.

В июле Москва также расширила список недружественных стран, внеся в него Грецию, Данию, Хорватию и Словакию. Тогда же Центробанк РФ разрешил банкам-нерезидентам из недружественных стран проводить на отечественном рынке операции по купле-продаже валюты, а также поставочные валютные форварды и своп-договоры. Но они не имеют права приобретать зарубежную валюту за рубли.