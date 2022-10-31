. Во время давки в Сеуле погиб певец K-pop и актер Ли Джихан
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Во время давки в Сеуле погиб певец K-pop и актер Ли Джихан

Во время давки в Сеуле погиб певец K-pop и актер Ли ДжиханВо время давки в Сеуле скончался 24-летний певец K-pop и актер Ли Джихан

Во время давки в Сеуле скончался 24-летний певец K-pop и актер Ли Джихан. Об этом сообщает Billboard.

Артист стал одной из 153 жертв, погибших в давке во время празднования Хеллоуина на одной из улиц города.

Джихан обрел известность после участия во втором сезоне реалити-шоу Produce 101, где 101 человек боролись за присоединение к K-pop группе, состоящей из 11 человек. В 2019 он начал актерскую карьеру, снявшись в корейской дораме «Сегодня был еще один день Намхена».

Давка произошла в узком переулке Сеула 29 октября на праздновании Хеллоуина. Отмечалось, что он представляет собой спуск длиной 40 метров и шириной в четыре метра, который соединяет оживленный ресторанный район с одной из главных улиц. В результате погибли 153 человека, пострадали 150 человек.

Ранее стало известно, что в Болгарии убили звезду фильма «Любовь», 79-летнюю болгарскую актрису Виолету Доневу.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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